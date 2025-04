Banco BPM atinge quase 90% de participação na Anima Holding ao fim do período da oferta

O Banco BPM informou que alcançou uma participação de pouco menos de 90% na gestora de ativos italiana Anima Holding ao fim do período da sua oferta, superando o mínimo exigido para que a proposta se tornasse válida.

Na noite da sexta-feira, 4, o banco italiano anunciou que sua oferta foi aceita por acionistas da Anima que representam 67,976% do capital social da empresa. Somando essa fatia aos 21,973% que o BPM já possuía, a participação total do banco deve chegar a 89,949% após a conclusão da operação, segundo comunicado divulgado.

O BPM afirmou que os resultados preliminares indicam o cumprimento da condição estabelecida - adesão de pelo menos dois terços do capital da Anima. Os dados finais da oferta devem ser divulgados ainda nesta semana, acrescentou o banco.

A proposta para adquirir 100% da Anima foi lançada em novembro e teve o valor elevado em fevereiro, passando a avaliar a gestora em cerca de 2,3 bilhões de euros. Desde então, o próprio BPM se tornou alvo de uma tentativa de aquisição não solicitada por seu maior rival, o UniCredit.

A oferta enfrentou um obstáculo quando o Banco Central Europeu (BCE) se posicionou contra a aplicação das chamadas regras do "Compromisso Dinamarquês", que permitem que bancos adquiram gestoras de ativos por meio de subsidiárias de seguros, com menor impacto sobre o capital. Ainda assim, o BPM decidiu seguir com a operação, afirmando que o negócio terá um papel estratégico em seu plano até 2027.

O período da oferta foi de 17 de março até a última sexta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.