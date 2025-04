Assessor de Trump chama Musk de "montador de carros" após comentários sobre tarifas

WASHINGTON (Reuters) - Peter Navarro, principal assessor comercial do presidente norte-americano Donald Trump, rejeitou na segunda-feira a pressão do bilionário da tecnologia Elon Musk por "tarifas zero" entre os Estados Unidos e a Europa, chamando o presidente-executivo da Tesla de "montador de carros" dependente de peças de outros países.

Navarro, amplamente visto como o arquiteto dos planos tarifários de Trump, disse à CNBC que Musk tem feito um bom trabalho para simplificar o governo, mas seus comentários sobre tarifas não são surpreendentes, dado seu papel de "montador de carros", o mais recente golpe em uma briga crescente entre os assessores de Trump.

"Quando se trata de tarifas e comércio, todos nós entendemos na Casa Branca -- e o povo norte-americano entende -- que Elon é um fabricante de automóveis, mas ele não é um fabricante de automóveis. Ele é um montador de carros", disse Navarro, acrescentando que muitas peças da Tesla vêm de Japão, China e Taiwan.

"Ele é uma pessoa que trabalha com carros. É isso que ele faz, e ele quer as peças estrangeiras baratas."

Musk, falando por link de vídeo em um congresso do partido Liga, de direita e co-governante da Itália, poucos dias depois de Trump anunciar pesadas tarifas recíprocas contra quase 60 países, disse que esperava que a Europa e os Estados Unidos concordassem com "uma situação de tarifa zero, criando efetivamente uma zona de livre comércio".

Os planos de Trump exigem que os países da União Europeia enfrentem uma tarifa geral de 20%.

A Tesla viu suas vendas trimestrais caírem drasticamente em meio a uma reação contra o trabalho de Musk com um novo "Departamento de Eficiência Governamental". As ações da empresa estavam sendo negociadas a US$227,32 na manhã de segunda-feira, cerca de metade de sua maior alta em 52 semanas.

Os preços das ações dos EUA caíram acentuadamente novamente na segunda-feira, em meio a temores de recessão e preocupações sobre o impacto das tarifas abrangentes de Trump.

Navarro disse que não havia conversado com Musk desde sua postagem no X no fim de semana, sugerindo que o "PhD em Economia de Harvard é uma coisa ruim, não uma coisa boa", mas que os dois provavelmente se veriam na Casa Branca na segunda-feira, acrescentando que o comentário pessoal "não era grande coisa".

(Reportagem de Andrea Shalal e David Lawder)