O que é TDPM, síndrome mais grave que TPM de que ex-atriz global sofre

A atriz Fernanda Machado vai lançar, em breve, um livro sobre o que aprendeu sendo mãe. Chamado "Tudo o que não me contaram sobre a maternidade", a publicação focará em assuntos como maternar em tempos modernos, endometriose, perda gestacional e TDPM (Transtorno Disfórico Pré-Menstrual), uma síndrome mais grave que a TPM com a qual ela foi diagnosticada há um ano e meio.

"Quando descobri o que eu tinha, senti um mix de emoções. O diagnóstico me trouxe alívio por entender o que estava acontecendo no meu cérebro", disse em um vídeo publicado no Instagram.

Segundo pesquisa feita pela atriz para seu livro, a síndrome pode levar até a pensamentos suicidas. Estima-se que de 3 a 8% das mulheres no mundo tenham o problema antes da menstruação.

O que é TDPM

A síndrome é mais grave que a TPM e acontece na mesma época do ciclo. É mais do que aquela tristeza que muitas mulheres sentem antes de menstruar: a TDPM pode causar dificuldade para trabalhar, se relacionar com pessoas, gerar uma vontade de isolamento, compulsão alimentar intensa, muita irritabilidade e tristeza. Os sentimentos podem ser incapacitantes.

Em alguns casos, a TDPM pode também causar sintomas físicos. Algumas mulheres podem apresentar edemas (inchaços) nas pernas, dor de cabeça e aumento das mamas, deixando-as ainda mais sensíveis ao toque.

A TDPM pode ser confundida com uma crise de ansiedade ou depressão, por conta de crises de choro ininterruptas. O que a diferencia de outras doenças é a época do mês em que acontece: geralmente, de cinco a sete dias antes do início do período menstrual. Os sintomas também costumam desaparecer até três dias após o fim da menstruação.

Causa e tratamento

É a queda abrupta de hormônios antes do período menstrual que pode causar sintomas tão intensos. A diminuição significativa da progesterona e do estrogênio no corpo da mulher atinge um sistema de neurotransmissão que ajuda a controlar a ansiedade. Explicando com palavras médicas: a progesterona, em menor quantidade, interage com o sistema gabaérgico (responsável por controlar nosso humor, sono e estresse), causando descontrole da ansiedade e podendo provocar alterações clínicas.

Às vezes, apenas uma mudança no estilo de vida já ajuda a aliviar os sintomas da doença. Atividade física regular, meditação, ioga e uma alimentação saudável podem trazer bem-estar, o que ajuda com os sintomas mais graves.

Alguns casos pedem o uso de medicamentos. O médico poderá recomendar o uso de medicações para tratamento de depressão e ansiedade, ou até mesmo o uso de contraceptivos.

Com informações de reportagens de maio de 2022 e maio de 2020.