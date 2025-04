Visita que chega sem avisar? Campainha com câmera por R$ 49 pode te ajudar

Sabe quando aquela visita aparece de surpresa e te pega ainda com o pijama e cabelo bagunçado? O Guia de Compras UOL encontrou um produto que pode te ajudar: uma campainha com câmera embutida para você sempre saber quem está na porta antes mesmo de abrir.

Além de facilitar a identificação dos visitantes, é possível falar com quem está na porta através do celular. E o melhor: o produto está com 51% de desconto, custando R$ 49 na Shopee.

Segundo o fabricante, a campainha tem um toque alto, visão noturna e promete uma instalação simples. Confira mais informações sobre o produto e as avaliações de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a campainha?

Quando alguém pressiona a campainha, você recebe uma notificação e pode ativar o vídeo;

Vem com microfone embutido e é possível falar com os visitantes por meio do celular;

Permite fazer a captura da imagem do visitante e salvar o registro na nuvem;

Conexão via Wi-Fi;

Tem visão noturna;

Toques e volume da campainha podem ser ajustados pelo app;

Acompanha cabo USB e manual do usuário;

É recarregável e tem bateria com 1.000 mAh.

O que diz quem comprou?

São mais de seis mil avaliações do produto só na Shopee, com nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos para os consumidores são a qualidade da imagem, fácil instalação e ótimo custo-benefício.

Chegou no prazo, com caixa. O aparelho é bem pequeno. A imagem é boa. O som de recepção e saída é bom. As melodias da campainha são diversas e o som dá para regular. Vem com cabo para carregar, buchas e parafusos, chave Philips e manual em português. O app é de fácil instalação. Tem opção de assinatura da nuvem para melhores recursos. O valor é mensal e não é caro. Eu gostei da compra e condiz com o valor. Viviani

Simplesmente maravilhoso. Já consegui instalar e colocar no app. Amei. Entrega rápida e tudo veio em perfeito estado. Só não compro mais porque não preciso. Raquel Machado

É muito boa a campainha. Atendo e converso tranquilamente com o visitante. Atendeu à minha finalidade. Ainda consigo atender e falar com quem tocar, mesmo longe de casa. Ótimo custo-benefício. Recomendo o produto e o fornecedor. Flavio Mateus Pereira

Eu gostei bastante. Achei fácil de instalar e usei fila dupla face para colar na porta, para não precisar furar a porta. O áudio é bom e chega a notificação no celular. Beatriz Silveira

Pontos de atenção

As principais críticas de consumidores são sobre o tamanho do produto, que é menor do que o esperado, e a notificação de aviso lenta. Também há compradores que dizem que o produto apresentou defeito com pouco tempo de uso e que a qualidade de imagem é baixa à noite.

A campainha é boa, a imagem é boa também. O único problema é que a notificação no celular é lenta, demora muito para aparecer a notificação com a tela bloqueada, quando estou em casa, escuto a campainha e já vejo pelo celular, mas se estiver fora até a notificação aparecer na tela e eu abrir a campainha já foi desativada de novo, pois a câmera apenas funciona quando alguém toca e por tempo determinado. Cynara

Produto chegou em ótimo estado, porém, é mini. No anúncio, diz campainha, então eu pensei que seria um tamanho médio. Pelo menos comprei um suporte para colocar, mas ele é maior que a campainha. Angélica Carvalho

A campainha é muito boa e a câmera tem alta claridade, porém, quando está mais escuro, ela perde a qualidade exponencialmente. O toque é mediano e dá pra ouvir da casa inteira. Vale o investimento pelo valor pago. Pedro César

