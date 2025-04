Blocos de montar fazem sucesso entre pais e crianças: 'Minha bebê amou'

Desenvolver a coordenação motora e criatividade desde cedo é essencial para o crescimento das crianças. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou um conjunto de blocos de montar da Mega Bloks, que faz sucesso entre os consumidores por sua facilidade de manuseio e design seguro, sem pontas que possam machucar os pequenos.

Segundo a descrição do fabricante, os blocos de empilhar podem formar diferentes animais e formatos, que estimulam a imaginação e criatividade das crianças. Descubra mais sobre esse produto e as principais impressões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre o brinquedo

Conjunto possui 60 blocos grandes de montar;

Fáceis de empilhar e segurar;

Inclui uma bolsa reutilizável para organizar os blocos;

Promete ajudar a desenvolver a coordenação motora, criatividade e imaginação;

Indicado para crianças a partir de um ano.

O que diz quem comprou

Com mais de 22 mil avaliações na Amazon, o brinquedo tem uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Segundo os consumidores, os principais pontos positivos são a facilidade no manuseio, tamanho e segurança na estrutura dos blocos.

Minha filha simplesmente ama esses bloquinhos. São fáceis de encaixar e desencaixar, e as cores são muito lindas. Nadia

Material de boa qualidade, peças grandes, com bolsa própria e marca estampada em relevo em cada peça (evita confundir com outros modelos). Minha bebê amou, não para de brincar. Belissa Souza

As peças são de tamanho bom para bebês e com cores muito bonitas. É composto por um plástico resistente e não possui pontas que possam machucar ou ferir as crianças. Aryanne Silva

Pontos de atenção

Em contrapartida, alguns consumidores reclamam do tamanho da sacola e dos encaixes dos blocos. Confira os comentários avaliativos:

As peças são de boa qualidade, mas a sacola é bem menor do que imaginei. Iara Fernandes

Eles têm cores bonitas, mas, infelizmente, a maioria deles não tem um ajuste apertado, então eles caem quando você tenta construir algo. [...] Alina (Tradução da Amazon)

Muito bom pelas cores e pelas dimensões. É uma pena que existam muitas peças individuais (pequenos quadrados) que não ajudam na construção de nada. A longo prazo, os blocos se soltam e não se encaixam bem. Valentina (Tradução da Amazon)

