Tira a oleosidade em minutos: testamos por 3 meses o xampu a seco da Ricca

Sabe aquele dia que surge um compromisso de última hora e você não tem tempo nem mesmo de tomar um banho e lavar o cabelo antes de ir? Pois bem, esse xampu a seco da Ricca salva nesses momentos.

Meu cabelo é bastante oleoso, daqueles que é necessário lavar todos os dias para ele não ficar com o aspecto de sujo e fios pesados. Alguns dias, com as temperaturas passando dos 30 graus, lavar o cabelo apenas uma vez ao dia não é suficiente.

Por isso passei a usar, há três meses, o xampu a seco da Ricca e o resultado me surpreendeu.

O que ele tem de bom?

Antes e depois do uso do xampu a seco Ricca Imagem: Arquivo Pessoal

Fácil de usar: Basta agitar o frasco e passar o spray nos fios, principalmente na região do couro cabeludo, que é a área que fica mais oleosa. Ao aplicar, ele dá uma sensação de frescor.

A facilidade permite que você faça a aplicação em qualquer lugar, como o banheiro do shopping ou até mesmo dentro do carro.

Cabe na bolsa: Por ser pequeno, do tamanho de um frasco de desodorante, esse shampoo cabe na bolsa. Assim dá para carregá-lo sempre e usar quando necessário.

Normalmente, uso quando preciso ficar o dia todo na rua ou nos dias em que tenho compromisso logo após sair da academia e não tenho tempo de lavar os fios.

Rende bastante: Por ser aerossol o produto rende bastante. Uso o meu de uma a duas vezes na semana e percebo que ainda tem bastante. Comprei o frasco de 150 ml há três meses.

Resultado em minutos: Percebi a redução da oleosidade no cabelo minutos após a aplicação, o que é ótimo para quem tem a rotina corrida, e não pode perder muito tempo nesse processo.

Perfume: Para completar, achei o cheirinho dele de menta bem agradável e leve. É algo semelhante ao cheiro de pasta de dente, mas mais suave. E o cheiro não fica impregnado no cabelo após o uso.

Cabelo fica esbranquiçado logo após a aplicação Imagem: Arquivo Pessoal

Pontos de atenção

É preciso ter atenção na hora de aplicar. O ideal é que você agite bem e faça a aplicação longe do couro cabeludo. Num primeiro momento, os fios ficam esbranquiçados, mas isso desaparece ao passar o pente ou a própria mão. Não é como uma lavagem, mas ajuda bastante no dia a dia.

Quem pode gostar?

Pessoas que têm a vida muito corrida ou que praticam atividade física antes de ir para o trabalho, podem gostar pela praticidade de ter um cabelo com aparência mais sedosa mesmo sem lavá-los. Segundo o fabricante, ele pode ser usado em todos os tipos de cabelo.

