Barbie com closet e roupinhas é opção para criançada: 'Minha filha amou'

Os modelos de Barbie costumam fazer sucesso não somente devido à própria boneca, mas também pelos elementos que compõem as diferentes versões do brinquedo.

Um dos produtos que se tornaram destaque é a Barbie Ultimate Closet. Ele inclui uma boneca, um closet, além de peças de roupa, sapatos e acessórios. Confira a seguir as principais características do brinquedo.

O que o fabricante diz sobre essa Barbie

A boneca usa um vestido listrado e vem com outros dois adicionais para trocar

O closet tem as cores roxo e rosa, bem como portas duplas transparentes

Inclui seis cabides

Acompanha três pares de sapatos, dois colares e duas bolsas para a boneca

O produto é indicado para crianças a partir de três anos

O que diz quem comprou

Com mais de 2.600 avaliações de consumidores, o produto tem uma nota média de 4,8 — sendo cinco a máxima.

Minha filha amou, é um ótimo brinquedo. Lindo e forte. Só acredito que poderia ter vindo mais peças de roupas e menos acessórios. Mas vamos comprar mais looks para encher os cabides.

Estela Bernadino



Chegou tudo certinho e rápido! (...). Comprei para mim mesma. Era um sonho de infância, então comprei de presente de aniversário de 20 anos.

Caroline de Almeida

Maravilhoso, muito bem embalado e chegou no tempo programado.

Luiza Silva

Pontos de atenção

As principais reclamações são a respeito da suposta baixa qualidade do brinquedo, além da pouca quantidade de itens que acompanham a boneca.

Minha filha amou, mas quem pagou foi eu. Na minha época, as Barbies eram mais legais e bem-feitas. Esse guarda-roupa é de papel (o fundo dele). As roupinhas são mal feitas.

Bárbara

As crianças que receberam se decepcionaram. Não vem quase nada dentro.

Christiane Godinho

Fiquei apaixonado pelo closet e toda experiência que ele traz, porém a qualidade da boneca achei bem diferente de outras que tenho do mesmo ano.

Leonardo Lucas

