Ar puro e calmaria: confira hospedagens para desconectar da rotina corrida

Passar uns dias longe da rotina atribulada das grandes cidades pode ser um alívio para o corpo e a mente. E nada melhor do que um período de descanso sem o corre-corre cotidiano para reduzir o estresse e recompor as energias.

Além disso, entrar em contato com a natureza, ouvir o canto dos pássaros e respirar um ar mais puro são fatores que colaboram até mesmo para melhorar a saúde física e mental, turbinar a memória e auxiliar no processo de cura.

Disponíveis para aluguel na plataforma Airbnb, as oito hospedagens sugeridas abaixo ficam em regiões rurais ou serranas e estão rodeadas de vegetação. Algumas ainda ficam próximas a rios e cachoeiras ou têm cantinhos especiais para curtir o céu estrelado à noite. Na avaliação dos hóspedes, todas receberam notas acima de 4,8 (do total de 5).

Brotas (SP)

Chalé com hidro e canais de streaming Imagem: Reprodução/Airbnb

Na cidade conhecida como "capital nacional do turismo de aventura", a propriedade abriga quatro chalés de 50 m², para até três pessoas. Cada um tem suíte, cozinha, banheira de hidromassagem privativa na varanda e TV com canais de streaming.



Reserve por R$ 458

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A casa é extremamente bem equipada, com todos os utensílios necessários para uma estadia confortável e sem preocupações. A localização é outro ponto forte: cercada pela natureza, o ambiente é tranquilo e silencioso, perfeito para quem busca relaxar e se desconectar da correria do dia a dia" (Otávio, março de 2025).

Paty do Alferes (RJ)

Para casais, perto de Petrópolis Imagem: Reprodução/Airbnb

Próxima de Petrópolis, a cabana fica na zona rural de Paty do Alferes. Para casais curtirem os dias de descanso e o friozinho da serra fluminense, há balanço, cantinho de leitura, calefator a lenha, aquecedor elétrico e lugar para fazer fogueira.

Reserve por R$ 1.400

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "A cabana superou muito as expectativas. Tudo limpo e organizado. O lugar é surreal de lindo. O contato com a natureza, as paisagens, o pôr do sol de tirar o fôlego" (Guilherme, fevereiro de 2025)

Itamonte (MG)

Sossego em uma reserva de mata Imagem: Reprodução/Airbnb

Até seis hóspedes podem aproveitar o rio, as cachoeiras, as flores e os passarinhos dentro de uma reserva de mata, com vista para o nascer do sol. O espaço tem uma sala ampla com lareira, churrasqueira para refeições ao ar livre, além de mezanino com cama casal e vista para montanhas.

Reserve por R$ 1.193

Nota no Airbnb: 4,88

Palavra do hóspede: "No coração de uma paisagem natural deslumbrante, oferece uma experiência de tranquilidade e privacidade incomparáveis." (Alessandro, março de 2024)

Botucatu (SP)

Comodidades para casais no Rancho 155 Imagem: Reprodução/Airbnb

No Rancho 155, a casa para casais tem comodidades como aquecedor elétrico e a gás, Smart TV, aparelho de fondue e taças de cristal, além de apetrechos para descascar, torrar e moer grãos de café. Um telescópio permite observar o céu nas noites claras.

Reserve por R$ 630

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "O rancho é um paraíso rústico com uma vista incrível. A recepção foi impecável e feita com carinho em cada detalhe, para fazer da nossa chegada e estadia um momento especial. (Irma, fevereiro de 2025)

Lençóis (BA)

A energia solar abastece a casa na Chapada Diamantina Imagem: Reprodução/Airbnb

Rodeada de árvores frutíferas, em uma área de proteção ambiental da Chapada Diamantina, a Casa Prana é totalmente abastecida por energia solar. Nas proximidades há um rio com cachoeira e piscinas naturais.

Reserve por R$ 750

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Além de ser linda e estar localizada em um paraíso, a casa também é ecossustentável. Excelente gosto na escolha dos materiais e no mobiliário da casa. A vista sobre o vale e as montanhas é inesquecível." (Paul, novembro de 2024)

Serrinha do Alambari (RJ)

Ambientes envidraçados aproximam a natureza Imagem: Reprodução/Airbnb

Entre Penedo e Visconde de Mauá, a casa feita com madeira de reflorestamento parece estar sendo abraçada pela vegetação, sensação ampliada pelos ambientes envidraçados. Um rio com cachoeira percorre o terreno.



Reserve por R$ 690

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "A sauna e a cachoeira da casa são demais. O chalé é aconchegante. Fomos muito bem recebidos pelo anfitrião! Nota 10." (Eline, janeiro de 2025)

Natividade da Serra (SP)

Casa com café da manhã incluído na diária Imagem: Reprodução/Airbnb

No alto da Serra do Mar, à beira do Ribeirão Grande. A estrutura para até cinco pessoas reúne TV, lareira e cozinha equipada com geladeira, micro-ondas, chaleira elétrica e cooktop de indução. O café da manhã está incluído na diária.



Reserve por R$ 819

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "O ambiente estava impecável, extremamente limpo e perfeito para relaxar. A vista para o lago é maravilhosa e poder aproveitar a hidromassagem com aquela paisagem foi indescritível" (Flávio, março de 2025)

Aiuruoca (MG)

Decoração rústica e cachoeira próxima Imagem: Reprodução/Airbnb

Com quarto e banheiro, o chalé rústico está rodeado de verde e fica próximo a uma cachoeira. Os hóspedes têm acesso à chamada "cozinha artesanal das fadas", onde é servido o café da manhã.



Reserve por R$ 393

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Perfeito! O chalé é lindo, aconchegante e tem uma vista incrível da natureza. Além disso, você escuta o som da cachoeira ao dormir e acordar e o céu à noite é incrível" (Lívia, janeiro de 2025).

*Com informações de matéria publicada em 20/06/2024.

