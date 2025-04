Vai um expresso? Cafeteira italiana em inox está por menos de R$ 41

Gosta de um cafezinho quente e bem concentrado para começar a manhã? O Guia de Compras UOL encontrou uma cafeteira de inox que utiliza processo semelhante ao das máquinas de expresso. E o melhor: esse produto está com 59% de desconto, custando R$ 40,90 na Shopee.

Segundo o fabricante, a cafeteira trabalha por meio de pressão e vapor da água, sem precisar utilizar filtros. Descubra mais detalhes sobre o produto e o que diz quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a cafeteira

Em aço inoxidável;

Capacidade de 200ml;

Prepara quatro xícaras de tamanho médio;

Equipada com chapa filtro, anel de vedação e funil, dispensando a utilização de filtro;

Com cabo e pegador de baquelite antitérmico para facilitar no manuseio;

Possui um sistema de preparação por meio de pressão e vapor de água, que simula o processo de uma máquina de expresso;

Disponível em diferentes tamanhos, que variam de preço.

Para usar a cafeteira, é necessário encher o recipiente menor com água. Em seguida, adicione o café moído no funil e rosqueie bem as duas partes da cafeteira. Depois, leve ao fogo e retire a cafeteira assim que a bebida começar a subir.

O que diz quem comprou

Essa cafeteira tem 5,8 mil avaliações na Shopee, tendo nota média de 4,8 estrelas, enquanto na Amazon, a nota é de 4,4 estrelas (máximo de cinco). Entre os comentários avaliativos, os consumidores elogiaram o tamanho, qualidade e custo-benefício da cafeteira.

A cafeteira possui inox de boa qualidade, o pegador é firme, não vaza e nem fica espirrando café. Ela é pequena e estreita. No compartimento de baixo, deve-se colocar a água na altura da válvula, por isso, faz somente café para uma pessoa (xícara de 150ml). Mesmo assim, a cafeteira atendeu às minhas necessidades. Se você pretende fazer café para duas ou mais pessoas, recomendo comprar uma cafeteira de seis xícaras. Jonas

Que cafeteira top. Faz café ligeiro demais, esquenta e prepara em dois minutos. Eu nem acreditei. O café sai bem que é uma beleza e só uso café premium ou gourmet. O acabamento também é show e a cafeteira é muito barata. Cleber

Ela é ótima, chegou bem embalado. A cafeteira é pequena, mas o tamanho é ideal para duas pessoas, é do tamanho que eu queria. Rosa

O café sai maravilhoso e conserva a temperatura por um tempo. É tipo um café expresso. O aroma agrada ao paladar. Estamos usando sem parar. [...] Maria Ester Batista de Medeiros

Pontos de atenção

Outros consumidores reclamam do tamanho e material, além de casos em que a cafeteira queimou durante o uso. Confira as avaliações:

É linda, mas comprei quatro xícaras e não dá quatro xícaras nunca na vida. O anúncio fala 200ml, mas deve ser a cafeteira toda. Eu pensei que fosse 200ml por xícara. Yan

Cumpre o que promete, porém a parte que tem contato com as chamas fica queimada e não sai a mancha de queimado por nada. Jefferson

A cafeteira atende no caso de você precisar de uma quantidade de café para somente uma pessoa. Por ser pequena, ela só consegue fazer até 200ml de café, que dá mais ou menos uma xícara média. Quanto ao material, eu não gostei muito do inox pois ela queima fácil, fazendo apenas cinco cafés já apareceu marcas de queimado na peça, sendo necessário uma limpeza um pouco mais elaborada. Vini

Usei apenas no cooktop por indução, na temperatura de 100° C, e escureceu todo o fundo da cafeteira, além de vazar água quando ferve. Achei fraco o material da cafeteira e a vedação não é boa. Juliano Augusto Takahashi Müller

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.