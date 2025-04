Obesos ativos têm risco de morte precoce menor do que magros sedentários

Você já deve ter visto alguém que, mesmo com sobrepeso, esbanja saúde e exames clínicos equilibrados. Também já deve ter visto alguém que, apesar de magro, não parece tão saudável. Pois saiba que isso não é pura ilusão ou "sorte".

Um estudo, publicado em novembro de 2024 no British Journal of Sports Medicine, mostrou que estar com o condicionamento aeróbico em dia, mesmo que com sobrepeso ou obesidade, pode ser melhor para a saúde e para a longevidade do que simplesmente ser magro.

O que diz o estudo?

A pesquisa analisou 20 estudos anteriores, envolvendo quase 400 mil pessoas de diversas nacionalidades, e concluiu que a falta de condicionamento físico pode dobrar ou até triplicar o risco de morte prematura, independentemente da idade ou do IMC (Índice de Massa Corporal).

Os resultados mostram que pessoas obesas, mas com boa forma aeróbica, tinham um risco de morte precoce cerca de 50% menor do que aquelas com peso normal, mas com baixo nível de condicionamento. Segundo os pesquisadores, a aptidão cardiorrespiratória pode reduzir os riscos associados à obesidade.

Esse estudo reforça algo que já observamos na prática clínica: estar ativo é mais importante para viver mais do que simplesmente estar magro. Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês

Segundo Zilli, a aptidão cardiorrespiratória melhora a saúde do coração, a circulação, o controle do açúcar no sangue e reduz inflamações — independentemente do peso. "Ou seja, pessoas com sobrepeso ou obesidade que se exercitam regularmente têm uma chance muito maior de viver mais do que pessoas magras, mas sedentárias", resume.

Pessoas obesas, mas com boa forma aeróbica, tinham risco de morte precoce menor do que magros sedentários Imagem: iStock

Como melhorar o condicionamento

O estudo destaca que melhorar a forma física exige menos esforço do que muita gente acredita. Subir do grupo menos condicionado para um nível ligeiramente melhor já reduz significativamente o risco de mortalidade. Isso significa que não é necessário atingir um alto desempenho atlético para obter benefícios: segundo a pesquisa, atividades moderadas, como caminhadas rápidas, já são suficientes para melhorar a aptidão cardiovascular.

"Fazer caminhada, bicicleta, corrida pode de fato melhorar o seu desempenho cardiovascular. É óbvio que, quanto mais intenso for o seu exercício, maior é o potencial de condicionamento. Mas é muito importante fazer de uma forma regular", indica Natan Chehter, clínico geral e geriatra.

Você pode experimentar

Caminhadas rápidas: andar em ritmo acelerado, com movimentação ativa dos braços.

Ciclismo: pedalar em ritmo moderado também contribui para o aumento da resistência aeróbica.

Corrida leve: mesmo pequenas doses de corrida melhoram a aptidão física e reduzem a mortalidade.

Natação: outra opção de exercício aeróbico de baixo impacto que fortalece o sistema cardiovascular.

Dança e aeróbica: atividades ritmadas e dinâmicas também são eficazes para melhorar a capacidade aeróbica.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), adultos devem realizar pelo menos 150 minutos semanais de atividade física moderada (pouco mais de 20 minutos por dia) ou 75 minutos de atividade intensa, podendo combinar ambas. Para benefícios extras, o ideal é aumentar para 300 minutos semanais (cerca de 40 minutos por dia).

Não subestime os riscos da obesidade

Entendemos que a principal mensagem do estudo é que a prática regular de exercícios aeróbicos deve ser priorizada mais do que o foco exclusivo na perda de peso. Porém, isso não significa que é saudável estar com sobrepeso ou obesidade.

Por exemplo, o estudo aponta que homens e mulheres com obesidade e sem condicionamento físico tiveram três vezes mais riscos de morrer precocemente do que aqueles com peso normal e em boa forma.

Embora o estudo destaque que pessoas obesas com boa aptidão cardiorrespiratória podem ter um risco reduzido de morte precoce, a obesidade continua a ser um fator de risco para várias condições, como diabetes tipo 2, doenças cardíacas, pressão arterial alta e alguns tipos de câncer. Thays Pomini, nutricionista

A nutricionista explica que, mesmo que a pessoa seja condicionada, o excesso de tecido adiposo ainda pode promover inflamações no organismo e afetar negativamente a função metabólica. "Portanto, enquanto a atividade física pode atenuar alguns riscos, a obesidade ainda é uma condição complexa e que deve ser gerida de forma abrangente."

Para pessoas obesas que desejam melhorar sua aptidão cardiorrespiratória, o primeiro passo envolve a consulta a profissionais de saúde para avaliações personalizadas. "O foco deve ser em exercícios de baixo impacto que são gentis para as articulações, além dos ajustes na alimentação", completa Pomini.

O ponto principal, segundo Zilli, é que o exercício já traz grandes benefícios mesmo antes da perda de peso, mas, idealmente, devemos buscar os dois: "Mais movimento junto com uma composição corporal mais saudável".

Fontes: Natan Chehter, médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fez residência em clínica médica e em geriatria pelo Hospital das Clínicas, também pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e é titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, médico geriatra do Hospital Estadual Mário Covas (Santo André) e médico hospitalista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP); Renato Zilli, endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e do corpo clínico do Hospital Sirio-Libanês; Thays Pomini, nutricionista pós-graduada em nutrição estética e esportiva, em nutrição fitoterápica e em genética e epigenética.