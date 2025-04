TCL aposta em TVs gigantes e tecnologia antirreflexo; confira novidades

A marca chinesa TCL anunciou ontem, em São Paulo, uma nova geração de produtos (TVs, ar-condicionado, geladeira e lava e seca) que serão vendidos na América Latina neste ano. Um dos destaques é a linha de TV C6K, composta por modelos de 55 a 98 polegadas com a tecnologia Mini LED (evolução das telas de LED convencionais).

Segundo a empresa, mais de seis milhões de TVs Mini LED foram vendidas no mundo. A estratégia no Brasil é ampliar a oferta desses televisores, inclusive em telas menores, a partir de 50 polegadas (a maior tem 115 polegadas). Ao mesmo tempo, oferecer tecnologias avançadas, como inteligência artificial e tela antirreflexo, para melhorar a experiência do consumidor.

TV C6K no Brasil

As novas TVs C6K virão com um um filtro de pontos quânticos (QLED) que o fabricante chama de QD-Mini LED. Na prática, isso representará imagens com maior qualidade de cores e nitidez.

Nesses televisores, a iluminação do painel é entregue a centenas de minúsculos LEDs de grande potência, divididos em zonas de iluminação, espalhadas por toda a extensão da tela. Após a passagem pelo filtro Quantum Dot, as cores também ficam mais vibrantes e realistas. Duas outras novidades chamam a atenção:

Tecnologia All-Domain Halo Control. Cobre todo o percurso de geração de luz até a criação das imagens, melhorando a difusão e proporcionando uma distribuição dessa luz pela tela de maneira mais uniforme. O contraste também aumenta com maior controle dos "fantasmas" na transição de cenas, por exemplo. Esses e outros benefícios que deixam a imagem mais real e adaptada à luz e às características do ambiente dependem do processador AiPQ PRO, com inteligência artificial.

Tela Matte HVA. Acompanha as telas maiores, de 85 e 98 polegadas. É ideal para quem gosta de ver futebol à tarde com muita luz na sala ou na varanda. Com alto contraste e baixa reflexão. "Independentemente da condição de luz, natural ou artificial, o telespectador consegue ver um filme à tarde com as cortinas abertas sem reflexos na tela", afirmou o gerente de produto Nikolas Corbacho. De fato, durante a demonstração do produto no evento, em um espaço iluminado, a tecnologia se mostrou eficiente.

Segundo o executivo, os televisores da linha C6K, que rodam a plataforma Google TV, devem chegar às lojas em junho. Os preços não foram divulgados.

Modelo menor também será lançado

Programado para chegar às lojas também em junho, o modelo C6KS será o mais compacto (e barato) do fabricante com tecnologia Mini LED. Dos lançamentos citados, será o único com painel de 60Hz. Nos demais, essa taxa para games é de 144Hz. O preço também não foi divulgado.

Nosso posicionamento é o de oferecer um produto melhor que o da concorrência na mesma faixa de preço. Assim, uma TV de 55 polegadas da TCL, por exemplo, custa o mesmo de uma de 50 polegadas da concorrência, enquanto a TV Mini LED TCL terá o mesmo preço de uma QLED de mesmo tamanho da concorrência. Corbacho

Já a briga com as TVs OLED parece não assustar a TCL. "A tela OLED pode até ter um contraste melhor, dependendo do modelo e da cena, mas as vendas de Mini LED já ultrapassaram a tecnologia rival pela maior escala e custo-benefício. São televisores com mais brilho, que não sofrem com o burn-in [marcas na tela após a exibição de uma imagem que se repete na tela] e com degradação de cor depois de alguns anos", acrescentou.

Outras novidades da TCL

Ar-condicionado FreshIN 3.0

Utiliza inteligência artificial para reduzir o consumo de energia. Isso por meio do monitoramento prévio da temperatura com a ajuda de sensores, explicou o gerente de produto Álvaro Ruoso. Com a promessa de maior eficiência energética, o produto atende os requisitos mais rígidos da nova categoria A do Inmetro para 2026.

O aparelho também vem com um sistema de renovação de ar externo com baixo nível de ruído e que repõe a umidade do ar, evitando desconforto ao acordar, por exemplo.

Ele também incorpora tecnologias de comando de voz (mesmo sem internet) e compatibilidade com Alexa e Google Home. Disponível em versões com 12 e 18 mil BTUs.

Imagem: Eduardo Bonjoch

Geladeira C530FD

Modelo para embutir que promete se integrar perfeitamente aos armários da cozinha. Conta com a tecnologia T-Fresh, que permite a esterilização dos alimentos, além de oferecer a opção de três temperaturas internas que podem ser facilmente ajustadas para uma melhor preservação dos alimentos.

Lava e seca C360

Possui grande capacidade de lavagem (12 kg) e ampla abertura de 360 mm. Isso facilita a colocação e retirada das roupas, permitindo visualizar melhor os processos de lavagem e secagem. A porta também é ampla, com 540 mm de diâmetro.

Ofertas em TVs Mini LED

A tecnologia Mini LED não é exclusiva da TCL. Enquanto os lançamentos não chegam às lojas, o Guia de Compras UOL selecionou alguns modelos que já contam com essa evolução. Todas com painel de pontos quânticos, que, combinado à tecnologia Mini LED, resulta em mais brilho e volume de cores:

Processador AiPQ 3.0 com IA, que otimiza a imagem e o som de acordo com o ambiente e o tipo de conteúdo;

Roda o sistema operacional Google TV e tem Chromecast integrado;

HDR10+, Dolby Vision IQ e duas entradas HDMI 2.1;

Taxa de atualização de 120 Hz e comandos de voz pelo controle remoto (Google Assistente).

Além do painel de pontos quânticos, ainda tem tecnologia Nanocell, melhorando a qualidade e o brilho das cores;

Processador Alpha8 Gen7 com AI, que otimiza o som e a imagem;

Sistema operacional webOS Re:New Program 2024, com atualizações em cinco anos;

Painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now), AMD FreeSync, HDR10, quatro portas HDMI 2.1 com ALLM e VRR (baixa latência);

Taxa de atualização de 120 Hz e controle Smart Magic com comando de voz.

Tecnologia Ambilight, com projeção de luzes na parede, acompanhando as cores predominantes na imagem;

Roda o sistema operacional Google TV e traz Chromecast integrado;

Dolby Vision, HDR10+ e duas entradas HDMI 2.1 (para games);

Taxa de atualização de 120 Hz e controle remoto com comando de voz (Google Assistente).

Processador NQ4 AI Gen2, que utiliza inteligência artificial para melhorar a qualidade da imagem e economizar energia;

Sistema operacional Tizen com Bixby e Alexa integrados;

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame;

Dolby Atmos, HDR10+, quatro entradas HDMI 2.1 (para games) e opção de tela super ultrawide e menu de jogos;

Taxa de atualização de 120 Hz e controle remoto com comando de voz que funciona sem pilhas.

