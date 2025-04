Toda natural? Nova onda da estética rejeita exageros; conheça procedimentos

Em tempos de intervenções estéticas faciais cada vez mais evidentes, com lábios que se projetam ou rostos que parecem inchados, muitas pessoas que querem apenas fazer um pequeno e sutil retoque se sentem receosas de verem sua feição transformada.

Pessoas como essas tem ajudado numa crescente tendência no mundo da estética: o "quiet beauty" ou "beleza silenciosa".

O movimento busca valorizar a beleza discreta, natural e atemporal, focando em melhorias sutis sem parecer que algo foi feito.

Suas principais características são:

Procedimentos estéticos minimamente invasivos para rejuvenescimento sutil.

Preenchimentos leves, apenas para restaurar volume perdido, sem exageros.

Tratamentos que melhoram a qualidade da pele.

Valorização de traços naturais em vez de modificar drasticamente o rosto.

Segundo Thais Sakuma, dermatologista que atende na cidade de Campo Grande, o segredo é respeitar a anatomia facial, escolher procedimentos indicados para cada área e evitar exageros. "Os procedimentos minimamente invasivos proporcionam resultados naturais, com menor tempo de recuperação e baixo risco. O ideal é sempre buscar um profissional experiente para garantir harmonia e equilíbrio nos tratamentos", ressalta.

Combinar diferentes procedimentos é possível

Segundo especialistas consultados pela reportagem, combinar procedimentos tende a dar um resultado mais harmonioso porque possibilita tratar várias indicações ao mesmo tempo. "Então, se eu combino uma toxina com um bioestimulador de colágeno, é possível tratar a ruga, melhorar a firmeza e promover algum grau de lifting da pele da paciente", exemplifica Juliana Dumet Fernandes, dermatologista professora associada da UFBA (Universidade Federal da Bahia) e diretora da Clínica SanLazzaro, em Salvador.

Abaixo, os entrevistados listaram os procedimentos mais utilizados por quem busca apenas um retoque:

Toxina botulínica

Imagem: wavebreakmedia_micro/ Freepik

Objetivo: Suavizar rugas dinâmicas —que surgem apenas com expressões faciais—, especialmente na testa, ao redor dos olhos (pés de galinha) e entre sobrancelhas, além de prevenir marcas de expressão.

Como funciona: A toxina botulínica é injetada nos músculos responsáveis pelas linhas de expressão, paralisando-os temporariamente, o que impede a contração e, consequentemente, as rugas.

Resultados: Começam a aparecer em 3 a 7 dias e o efeito máximo ocorre em 15 dias.

Duração do resultado: De 4 a 6 meses, dependendo do metabolismo da pessoa.

Bioestimuladores de colágeno

Objetivo: Estimular a produção natural de colágeno, promovendo firmeza, melhorando a textura da pele e prevenindo rugas. São indicados para flacidez e perda de volume leve.

Como funciona: São substâncias injetáveis que estimulam os fibroblastos, promovendo a formação de novas fibras de colágeno. O procedimento não traz volume para o rosto. São recomendadas de 2 a 3 sessões com intervalos de 30 dias entre elas.

Resultados: O processo é gradual e ocorre ao longo das semanas seguintes, com os primeiros efeitos aparecendo após 30 a 60 dias.

Duração do resultado: O resultado pode durar de 12 a 24 meses, dependendo do produto e do metabolismo do paciente.

Preenchimento facial com ácido hialurônico

Imagem: Getty Images

Objetivo: Restaurar volume, suavizar sulcos e rugas e definir contornos. Pode ser usado para corrigir olheiras, aumentar os lábios, preencher linhas nas marionetes (cantos da boca até o queixo), bigode chinês e sulcos nas bochechas, na definição do ângulo da mandíbula e projeção ou alongamento do mento (queixo).

Como funciona: O ácido hialurônico é uma substância naturalmente presente no corpo que é injetada nas áreas de volume perdido ou nas rugas. Ele atrai água, hidratando e criando uma aparência mais firme e jovem. É um procedimento que exige cautela porque se houver exagero na aplicação pode trazer grande volume.

Resultados: imediato.

Duração do resultado: em média de 6 a 18 meses, dependendo do tipo de ácido hialurônico usado e da região tratada, podendo chegar a 2 anos a depender do organismo do paciente.

Ultrassom microfocado

Objetivo: Levantar e firmar a pele de áreas como contorno facial, papada e pálpebras inferiores, estimulando a produção de colágeno profundo.

Como funciona: O aparelho emite ondas de ultrassom que penetram as camadas profundas da pele. O calor gerado contrai o colágeno existente e estimula a produção de novo colágeno. Se trata de uma tecnologia, não é um tratamento injetável.

Resultados: O efeito começa a ser notado após 30 dias, com melhora progressiva nos meses seguintes.

Duração do resultado: Duram de 1 a 2 anos, dependendo do organismo do paciente. Em alguns casos, uma única sessão ao ano já é suficiente.

Laser fracionado

Objetivo: Melhorar a textura da pele, reduzir rugas finas e manchas e promover o rejuvenescimento geral da pele.

Como funciona: O laser fracionado utiliza feixes de luz para criar microlesões controladas na pele. Isso estimula a produção de colágeno e elastina, resultando em uma pele mais firme, suave e com menos imperfeições.

Resultados: O efeito começa a ser notado após 30 dias, com melhora progressiva nos meses seguintes.

Duração do resultado: Os resultados podem durar de 1 a 2 anos.

Radiofrequência

Imagem: Getty Images

Objetivo: Melhorar a firmeza e a elasticidade da pele, além de reduzir flacidez.

Como funciona: A radiofrequência utiliza ondas de energia para aquecer as camadas profundas da pele, estimulando a produção de colágeno e elastina. Esse aquecimento melhora a firmeza e o tônus da pele.

Duração do resultado: Os efeitos podem durar de 6 meses a 1 ano, com necessidade de sessões de manutenção.

Skinbooster

Objetivo: Rejuvenescer a pele, hidratando-a e melhorando sua aparência.

Como funciona: É injetado um ácido hialurônico mais líquido do que aquele usado em preenchimentos, o que não traz aumento de volume. Segundo a dermatologista Juliana Dumet é "uma hidratação injetável".

Resultados: Começa a aparecer entre 1 e 2 meses.

Duração: de 6 a 12 meses, dependendo de vários fatores, como idade, metabolismo e estilo de vida do paciente.

Arrependimento nem sempre tem volta

Dentre os procedimentos considerados menos invasivos, o mais facilmente reversível é o preenchimento de ácido hialurônico. Para isso, é aplicada uma enzima chamada hialuronidase no mesmo local da aplicação original, que dissolverá o ácido hialurônico, retornando o aspecto normal da área tratada.

Já procedimentos como toxina botulínica, cuja marca mais famosa é o Botox, não podem ser revertidos diretamente. Se o resultado ficou assimétrico, é possível aplicar mais toxina para equilibrar. Se o problema for excesso de aplicação, é preciso aguardar a absorção natural pelo corpo, o que leva de 3 a 6 meses.

"Sempre é feita uma revisão desse procedimento entre 15 a 30 dias para poder se ajustar alguns pontos que possam não ter ficado legais. Por exemplo, às vezes você faz uma toxina botulínica e uma sobrancelha pode ficar mais alta do que a outra. Na revisão você conserta isso", explica Dumet.

No caso de bioestimuladores de colágeno e skinboosters, o processo é mais gradual, e o efeito não pode ser revertido, mas os resultados são sutis e temporários, desaparecendo com o tempo.

"Em qualquer situação, é essencial discutir as expectativas com o profissional antes do tratamento e manter uma comunicação aberta caso deseje ajustes ou alterações", aconselha André Maranhão, cirurgião plástico e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica - regional Rio de Janeiro.

Escolha do profissional é superimportante

Embora os tratamentos acima sejam considerados minimamente invasivos, pesquisar sobre o profissional que fará o procedimento e a clínica são de suma importância para minimizar qualquer risco de complicação ou resultados pouco satisfatórios.

Atualmente, além de médicos dermatologistas e cirurgiões plásticos, outros profissionais estão autorizados por lei a fazer tratamentos estéticos, como dentistas, biomédicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e esteticistas. Neste último caso, o profissional também precisa de formação acadêmica para atuar na área, seja graduação ou curso técnico.

Diante da diversidade de profissionais, a pesquisa se torna ainda mais importante. "Fotos de antes e depois podem ser montadas ou escolhidas a dedo", ressalta o cirurgião plástico André Maranhão.

A seguir, algumas dicas úteis trazidas por ele:

Analise se o profissional tem experiência comprovada na área de tratamentos estéticos faciais, com certificações e treinamentos atualizados.

Perguntar sobre os produtos utilizados é essencial: eles devem ser aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e adquiridos de fornecedores confiáveis.

Também é importante pedir referências, para verificar a qualidade e a segurança dos resultados alcançados.

Um bom profissional sempre prioriza a saúde do paciente e faz uma avaliação detalhada antes de recomendar qualquer procedimento.