Previsão de chuva forte leva Rio a montar plano de prevenção

A prefeitura do Rio elaborou um plano de prevenção para vigorar entre esta sexta-feira (4) e domingo (6) devido à previsão de chuvas fortes no período.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, para esta sexta-feira (4) e a manhã de sábado (5), a previsão é de chuva moderada a muito forte, acompanhada de raios e rajadas de vento moderadas a fortes. As temperaturas devem sofrer declínio acentuado. Já nesta sexta-feira, existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Prontidão

No domingo e na segunda-feira (7), a previsão é de chuva fraca a moderada isolada e céu nublado a encoberto, influenciada pelo transporte de umidade do oceano em direção ao continente. O Centro de Operações e Resiliência manterá o monitoramento em tempo real. Meteorologistas estarão de plantão, e a atualização do cenário chuvoso passará por nova análise a cada seis horas. Integrantes de mais de 30 órgãos municipais, estaduais e federais estarão de prontidão para o acionamento de equipes operacionais, caso as previsões do tempo realmente se concretizem.

A Secretaria de Conservação terá, aproximadamente, 100 trabalhadores de prontidão para atender emergências. Serão 50 caminhões, entre eles equipamentos de sucção, e 25 retroescavadeiras à disposição das equipes para trabalhar em toda a cidade.

O esquema de plantão do fim de semana será reforçado com equipes de prontidão na capacidade operacional empregada no dia a dia. As máquinas também dispõem de um jato d'água para fazer a limpeza.

Foram mapeados 270 ralos que por diversos motivos, apresentaram dificuldade extra na limpeza. Desde março, os locais foram vistoriados e a desobstrução está sendo intensificada. Além disso, a secretaria atuou nos pontos que apresentaram bolsões d'água nas chuvas mais recentes, efetuando um trabalho de prevenção reforçado.

Comlurb

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) está com as equipes em alerta. Em situações de emergência, a companhia realiza mobilização de efetivo, materiais, veículos e equipamentos necessários ao atendimento até o restabelecimento das condições de normalidade, com garis treinados para desobstruir caixas de ralo e fazer a remoção de árvores e galhos.

Sistema de sirenes

O Sistema de Alerta e Alarme da prefeitura do Rio recebe o suporte da Defesa Civil sempre que a sirene é acionada em áreas de alto risco geológico. As 164 sirenes estão instaladas em 103 comunidades.

O sistema foi implantado com o objetivo de criar um canal de comunicação entre a prefeitura e os moradores de regiões com alto risco geológico de deslizamento.

Os pontos de apoio, cerca de 200, são localidades conhecidas nas comunidades. Normalmente são escolas ou igrejas de fácil acesso. A prefeitura do Rio também faz o treinamento dos moradores para que saibam como agir em situações de chuvas fortes.

Ressaca

O mar estará agitado em todo o litoral do Rio. Nessa quinta-feira (3), a Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca, com término às 9h de domingo (6). A previsão é de que as ondas fiquem entre 2,5 e 3 metros de altura, na direção Sudoeste/Sudeste.