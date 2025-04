Parafusadeira e furadeira está com 18% OFF; confira o que diz quem comprou

O kit de parafusadeira e furadeira com maleta, da marca WAP, está com um bom desconto na Amazon hoje. O produto está com 18% OFF para assinantes do Prime, custando R$ 150.

Para quem não é assinante, o preço fica R$ 180. É bom lembrar que, se você deseja aderir ao serviço, dá para testar gratuitamente por 30 dias e, depois desse período, ele custa R$ 19,90/ mês. Saiba mais no link.

O que a WAP diz sobre essa parafusadeira?

Disponível nas versões de 110 V e 220 V;

e Potência: 700 W;

Acompanha maleta e 11 acessórios (incluindo trena, chave philips, martelo e brocas);

Perfura aço, concreto, alvenaria e madeira;

Conta com uma empunhadura ergonômica;

Oferece precisão no limitador de profundidade;

Mandril permite uso de várias brocas, de até 10 mm;

O que diz quem comprou o produto?

Essa parafusadeira registrou mais de 400 compras só no mês passado na Amazon. Do total de cinco, a avaliação média do produto ficou em 4,4. Confira alguns comentários de consumidores.

Boa furadeira, cumpre o prometido e a maleta tem algumas ferramentas pra auxiliar no trabalho. Vale o preço.

Luan Henrique

Chegou bem antes do prazo e com todos os itens e funcionando. Eu sou mulher e eu queria que não fosse tão pesada, mas que também tivesse qualidade. Eu amei o produto e essa é só minha.

Elenice Silva

Pontos de atenção

Por outro lado, a principal reclamação dos compradores é sobre a falta de qualidade dos acessórios.

A furadeira é boa. Porém os itens que a acompanham, não. A broca se desfez no primeiro uso e olha que só estava furando a parede do quarto. Infelizmente, devido aos itens que acompanham o produto, a nota não é 5.

David Nascimento

A furadeira é relativamente boa, mas todos os acessórios são mesma coisa que nada. A broca de parede ficou completamente redonda no primeiro furo e a de madeira também não aguentou furar duas vezes a madeira. O martelo quebrou na primeira vez que usei para retirar o prego.

Donnie S.

