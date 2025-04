Oleandro: planta para decorar jardins é perigosa para humanos e pets

Algumas plantas encantam por sua aparência, mas podem representar riscos à saúde quando cultivadas em casa, especialmente para crianças e animais de estimação.

Isso ocorre porque muitas delas contêm substâncias tóxicas que podem causar danos ao organismo ao serem ingeridas ou entrarem em contato com a pele, mucosas ou vias respiratórias.

Para evitar acidentes, é importante saber quais plantas podem ser perigosas e quais são seus efeitos. Uma delas é o oleandro, que você conhecerá a seguir.

Que planta é essa?

Também conhecido como espirradeira, o oleandro (Nerium oleander) é um arbusto perene originário das regiões mediterrâneas. Adaptável e resistente, ele cresce bem em climas quentes e se espalhou para diversas partes do mundo devido à sua beleza ornamental e resistência à seca.

O oleandro é um arbusto de tamanho médio. Pode ser maior que uma pessoa e até do tamanho de uma pequena árvore.

Suas folhas são compridas e estreitas, com uma cor verde-escura brilhante. Elas nascem nos galhos de forma organizada, sempre em pares ou em grupos de três.

As flores, que podem ser brancas, rosadas, vermelhas ou amarelas, surgem em cachos e exalam um perfume suave.

Como suas flores são bonitas e duram bastante tempo, o oleandro é muito usado para enfeitar jardins, praças e ruas, tornando os ambientes mais coloridos e atraentes.

Apesar de sua beleza e durabilidade, o oleandro é altamente tóxico devido à presença de compostos como a oleandrina, o que exige cuidado ao manuseá-lo.

Riscos à saúde

Todas as partes do oleandro são venenosas e podem causar sintomas graves se ingeridas, incluindo:

Náuseas;

Vômitos;

Diarreia;

Tontura;

Irritação na pele e nos olhos (pelo contato com a seiva);

Arritmias (glicosídeos cardíacos, como a oleandrina, afetam o funcionamento do coração);

Em casos extremos, essa planta pode matar.

Para os animais, o oleandro é igualmente perigoso. Cães, gatos, cavalos, gado e até pássaros podem sofrer intoxicação se mastigarem a planta.

No entanto, em doses controladas e após processos específicos de purificação, substâncias extraídas do oleandro já foram estudadas para possíveis usos medicinais, principalmente no tratamento de problemas cardíacos. Ainda assim, seu uso medicinal não é comum devido aos riscos envolvidos.

Cuidados necessários

Plante o oleandro em um local onde crianças e animais não tenham acesso;

Explique para as crianças que essa planta não deve ser tocada nem ingerida;

Se você tem cães, gatos ou outros animais de estimação que costumam mordiscar plantas, é melhor evitar o oleandro e optar por outras plantas mais seguras;

Sempre utilize luvas ao podar ou manusear o oleandro para evitar o contato com a seiva tóxica;

Após o contato, lave bem as mãos e evite tocar o rosto, olhos ou boca antes de higienizá-las;

Nunca queime as folhas ou galhos do oleandro, pois a fumaça pode ser tóxica se inalada;

Jogue os restos da poda no lixo orgânico e evite deixá-los espalhados pelo jardim;

Caso suspeite de algum sinal de intoxicação em humanos ou animais, procure ajuda médica ou veterinária o mais rápido possível. Leve ainda uma amostra da planta para facilitar o diagnóstico e o tratamento.

*Com informações de reportagens publicadas em 25/03/2023 e 08/03/2024