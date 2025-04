Entenda a diferença entre calistenia e musculação

A calistenia é um tipo de treino que tem ganhado popularidade, pois permite se exercitar sem equipamentos e em qualquer lugar —perfeito para quem tem pouco tempo ou não quer ir à academia.

Ela utiliza o peso do próprio corpo para fortalecer os músculos, com exercícios conhecidos como flexões, pranchas e agachamentos, trabalhando o corpo de forma integrada.

Assim como a musculação, a calistenia ajuda na definição muscular, na perda de gordura e no equilíbrio, mas existem diferenças entre as duas práticas. Confira algumas delas.

1. Calistenia pode ser feita em qualquer lugar

A modalidade pode ser praticada no parque, em casa, na quadra do condomínio e até na academia. Isso a torna uma opção acessível e versátil para quem quer um treino funcional e eficaz sem precisar de aparelhos.

Outra vantagem é a possibilidade de usar objetos do dia a dia, como uma cadeira ou mesa, para ajudar nos exercícios e fortalecer os músculos. É uma forma simples e eficaz de treinar em qualquer ambiente.

2. Controle da carga

Imagem: Getty Images

Na calistenia, o peso do próprio corpo é usado como resistência, o que limita o aumento da carga nos exercícios. Já na musculação, é mais fácil progredir, pois basta adicionar mais peso nos aparelhos, halteres ou barras.

No entanto, é possível aumentar a dificuldade na calistenia de outras formas, como mudando o ângulo, a amplitude e o controle dos movimentos. Por exemplo, uma flexão de braços pode ser feita com os joelhos no chão (mais fácil) ou com as pernas elevadas, tornando o exercício muito mais desafiador.

3. Desenvolvimento muscular

Imagem: iStock

A calistenia pode trazer ótimos resultados no desenvolvimento muscular, desde que os treinos sejam progressivos e os movimentos bem executados.

Mesmo utilizando apenas o peso do corpo como resistência, técnicas de controle e amplitude de movimento podem gerar ganhos significativos de força e definição. Quando realizada com progressões adequadas, a calistenia permite alcançar resultados semelhantes aos da musculação, com o benefício adicional de desenvolver habilidades funcionais, como equilíbrio e coordenação.

É importante enxergar a calistenia e a musculação como práticas complementares, e não competitivas. Enquanto a musculação permite trabalhar com cargas específicas para desenvolver força e hipertrofia, a calistenia adiciona uma dimensão funcional ao treino, promovendo controle corporal, mais força funcional e mobilidade.

Além disso, a calistenia trabalha músculos estabilizadores e movimentos multiarticulares que nem sempre são ativados na musculação, contribuindo para um corpo mais equilibrado e resistente e melhorando o desempenho físico geral.

4. A importância da execução

A calistenia não é só sobre os resultados, mas também sobre a forma como os exercícios são feitos, valorizando a execução perfeita e controlada dos movimentos. Cada exercício envolve múltiplos grupos musculares, o que exige uma maior consciência corporal.

Diferente de alguns exercícios que focam em um único músculo na musculação, na calistenia movimentos como a barra fixa envolvem costas, core e bíceps ao mesmo tempo. Essa consciência corporal não só melhora os resultados, mas também ajuda a evitar lesões.

Além disso, como a calistenia trabalha os músculos de forma integrada, ela contribui para o equilíbrio do corpo. Mas, para um treino completo, é importante incluir exercícios de mobilidade, que melhoram a flexibilidade e a amplitude de movimento das articulações.

*Com informações de reportagem publicada em 08/11/2024