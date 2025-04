Fã de 'Jogos Vorazes'? Novo livro 'Amanhecer na Colheita' está com 22% OFF

Os apaixonados por "Jogos Vorazes" têm um bom motivo para aumentar sua coleção de livros. O quinto volume da saga, "Amanhecer na Colheita", lançado em março pela editora Rocco, está com 22% OFF, custando R$ 62 na Amazon.

O Guia de Compras UOL foi atrás dos detalhes da nova trama e o que estão dizendo sobre o lançamento da autora Suzanne Collins. Além do sucesso com leitores, a franquia "Jogos Vorazes" baseou uma série de filmes estrelada por Jennifer Lawrence (que dá vida à Katniss Everdenn) —o longa inspirado no quinto livro tem previsão de estreia para 2026. Veja mais a seguir:

Sobre o quê esse livro fala?

Nesse quinto volume, o personagem Haymitch Abernathy, que se tornará futuramente mentor, agora é um "tributo". Para quem não conhece a saga, a história se passa na nação de Panem, que se formou após a destruição dos Estados Unidos. Lá, a Capital é cercada por distritos periféricos e os Jogos Vorazes acontecem por punição a eles após um levante contra o governo. Já os tributos são chamados assim porque são jovens enviados pelos distritos e levados a uma arena onde devem lutar entre si até que reste apenas um sobrevivente.

Em "Amanhecer na Colheita", a edição dos Jogos Vorazes é especial: chamada de Massacre Quaternário, ela tem o dobro de tributos para relembrar os distritos de sua derrota para a Capital. Depois de ser escolhido como tributo, Haymitch vê seus sonhos de passar tempo com a garota que ama desmoronarem. Separado da família e da namorada, ele é enviado para a Capital juntamente com outros três tributos do Distrito 12.

O que diz quem comprou o livro?

Menos de um mês após o lançamento, a edição em português do livro já acumula mais de 765 avaliações na Amazon. Confira algumas delas.

Ler Amanhecer na Colheita é como revisitar um lar em ruínas, familiar, mas com novas rachaduras que fazem a gente prender o fôlego. Collins entrega um soco silencioso com esse livro, que se conecta visceralmente à trilogia Jogos Vorazes e ao livro anterior, não apenas pelos personagens e cenários, mas pela herança emocional e política que carregam.

Guilherme

De volta à arena. Mais uma vez, a Suzanne Collins consegue entregar um trabalho de qualidade, um livro emocionante e que amarra todas as pontas.

Fabrício Fonseca

Suzanne, mais uma vez entregou e amarrou muito mais do que pedimos. A forma como ela trouxe uma nova narrativa e novos significados e sentidos para situações e personagens que já conhecemos, foi como eu nunca li antes.

Priscila Cunha

De toda a trilogia, é o que tem a narrativa mais violenta e acaba com qualquer ponta solta que poderia ter ficado nos livros anteriores. A brutalidade esperada nos Jogos foi absolutamente superada, e conhecer mais alguns personagens antigos já sabendo o fim que eles terão provoca um misto de sentimentos intenso, visto não ser possível esperar por um final minimamente feliz. Chega a ser brilhante, se não cruel, a forma como somos envolvidos a ponto de esquecer a história da trilogia original para logo na página seguinte termos qualquer esperança despedaçada.

Amapola Souza

Pontos de atenção

A principal reclamação dos consumidores não é com a história e sim com o livro físico, que chegou com páginas rasgadas e amassadas para algumas pessoas.

Comprei este livro como presente para um amigo, mas, infelizmente, não fiquei satisfeita com o estado em que chegou. O plástico de proteção veio rasgado, o que já me chamou a atenção. No entanto, o que mais me incomodou foi o amassado na parte de baixo, na parte de trás do livro.

Maria Vitória

Comprei de presente para uma amiga, chegou antes do prazo, porém com algumas avarias. A capa está amassada em vários lugares e isso me deixou decepcionado, ainda mais por ser presente.

Charles

