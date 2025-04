Como tentativa de ataque hacker no Ipen pode impactar tratamento de câncer

Uma tentativa de ataque cibernético ao Ipen (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) na sexta-feira (28) provocou a suspensão temporária da produção de medicamentos radioativos essenciais para tratamentos médicos no Brasil. A interrupção impacta cerca de 90 mil pacientes que dependem desses fármacos.

Os medicamentos afetados são os chamados radiofármacos de meia-vida superior a duas horas. Eles são usados principalmente para o diagnóstico e tratamento de alguns tipos de câncer.

Entre os que deixaram de ser produzidos nos últimos dias estão o Iodo-131, usado contra câncer de tireoide; o Lutécio-177, aplicado em tumores neuroendócrinos; e o Gerador de Tecnécio-99m, usado em exames de imagem. Também estão suspensas a produção de Tálio-201, usado em diagnóstico cardíaco; Guan-IPEN-131 (MIBG) para tratamento de neuroblastoma e Citrato de gálio-67 usado no diagnóstico de infecções e cânceres.

"A produção desses medicamentos é semanal já que eles possuem baixa durabilidade devido ao decaimento radioativo. Os insumos base para a produção desses radiofármacos são importados e o prejuízo estimado é de R$ 3 milhões", explica Francisco Rondinelli Júnior, presidente da Cnen (Comissão Nacional de Energia Nuclear), a VivaBem.

No Brasil, a produção e distribuição desses radiofármacos é monopólio da União, ou seja, é exclusiva de órgãos públicos do governo federal. Autarquia gerida pela Cnen, o Ipen atende 85% da demanda nacional de medicina nuclear.

A paralisação da produção e do fornecimento está prevista para durar pelo menos mais uma semana.

De acordo com a Cnen, as tentativas de invasão foram detectadas na rede da instituição, exigindo medidas emergenciais para conter uma invasão e ataque hacker. Equipes de tecnologia da informação foram mobilizadas para corrigir as vulnerabilidades e minimizar os impactos.

Como precaução, a conexão com a internet foi interrompida, impedindo acessos externos até que a segurança do sistema seja totalmente restabelecida.

"Sabemos que hackers fazem ataques desse tipo para pedir resgate posteriormente. Mas detectamos antes deles se instalarem em nossos sistemas. Porém é preciso fazer uma vistoria minuciosa em toda a rede e banco de dados para termos certeza de que não há nenhum vírus instalado", acrescenta Rondinelli Júnior.

A SBMN (Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear) também vem colaborando com o Ipen para resolver o problema e reestabelecer o sistema.

"A SBMN está colaborando ativamente para ajudar na resolução do problema e reduzir os impactos da suspensão no fornecimento de radiofármacos. A SBMN tem mantido diálogo contínuo com o Ipen/Cnen e com profissionais da área para buscar alternativas que reduzam os prejuízos à cadeia de abastecimento e contribuam para a manutenção do atendimento médico", disse em nota.

O caso foi encaminhado à Polícia Federal que investiga de onde partiu ataque. Ainda não há informações sobre sua autoria.

O que são os radiofármacos

Os radiofármacos são agrupados de acordo com o tempo de seu decaimento radioativo, ou seja, ele é dividido em dois grupos distintos conforme o tempo em que os átomos reduzem suas emissões radioativas.

O primeiro grupo é formado por radiofármacos com meia-vida igual ou inferior a duas horas. Isso significa que a cada duas horas há um decaimento radioativo de metade de sua carga, o que exige que a produção e o uso sejam calibrados de forma a tirar o melhor proveito das suas características.

Nesse grupo estão aqueles usados na tomografia por emissão de pósitrons, conhecido pela sigla PET, que é utilizada em diagnóstico para avaliar a estrutura dos ossos e de órgãos como pulmão, fígado e cérebro.

O outro grupo é formado pelos radiofármacos com meia-vida superior a duas horas. São esses os que tiveram a produção e distribuição afetadas.

Esse grupo é composto por 37 radiofármacos, cada um com características próprias de meia-vida. Alguns deles, como o Tecnécio-99m, por exemplo, tem decaimento radioativo a cada seis horas.