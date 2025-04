Com tarifaço de Trump, dólar fecha em R$ 5,629, menor valor desde outubro

A moeda norte-americana caiu 1,25% ontem no mercado brasileiro, no primeiro dia de reação do mercado após o anúncio das novas tarifas de importação impostas pelos Estados Unidos, que impactaram o comércio global. O movimento acompanhou a desvalorização da moeda também em outros países, no mundo todo o efeito foi incerteza e aversão ao risco. Os índices acionários de Wall Street afundaram por causa dos temores de uma recessão na economia. O índice do dólar, que o compara a uma cesta de outras seis moedas fortes, despencou 1,6%, o pior declínio diário desde 2022. A Bolsa brasileira, no entanto, se comportou de forma diferente e operou com estabilidade, fechando em uma pequena variação negativa de 0,03%. A avaliação dos analistas econômicos é que as taxas de 10% "saíram baratas" para o Brasil, o que indica que o país não é um alvo para os EUA neste momento. Entenda.

Brasil vai insistir no diálogo com os EUA para evitar taxações. Antes de adotar medidas de retaliação contra as tarifas anunciadas por Donald Trump, o governo brasileiro pretende insistir em negociações para tentar derrubar barreiras contra o aço e o alumínio. Segundo reportagem da Folha, a intenção é atuar em duas frentes: enviar sinais públicos de que o país tem meios para retaliação e está disposto a adotar, se for necessário; e ao mesmo tempo avaliar o real impacto do tarifaço sobre as exportações, mapear oportunidades e insistir em contatos bilaterais para abrir cotas nas vendas de aço e alumínio. Na avaliação de um membro do governo brasileiro ouvido pela reportagem, o processo de negociação vem surtindo efeito e a prova disso é que o Brasil acabou sendo alvo de uma tarifa menor do que a imposta a outros países. Leia mais.

Supremo amplia o poder da Polícia Federal para o combate a facções no Rio. O STF homologou ontem medidas do governo do Rio de Janeiro para reduzir a letalidade das operações policiais nas favelas e garantir o respeito aos direitos humanos nas ações. Os ministros determinaram que seja adotado um plano para reduzir a atuação de organizações criminosas e retomar as áreas ocupadas por elas com a abertura de uma investigação da Polícia Federal sobre a relação de milícias e do narcotráfico com agentes públicos do estado. Pela decisão, a PF deverá definir uma equipe exclusiva e permanente dedicada à produção de inteligência e à condução de investigações sobre os principais grupos criminosos violentos do estado. A decisão também determina que a União garanta um orçamento para dar estrutura à corporação, além de equipamentos e pessoal necessários para a execução da força-tarefa. Saiba mais.

Pesquisa Quaest mostra Lula em empate técnico com Bolsonaro inelegível. Levantamento divulgado ontem mostra que em um eventual segundo turno na disputa presidencial de 2026, o presidente Lula está tecnicamente empatado nas intenções de voto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. Os dois aparecem empatados no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais. O petista tem 44% das intenções de voto, enquanto o ex-presidente tem 40%. A pesquisa só simulou cenários para um segundo turno e Lula venceria a disputa contra sete ouros nomes da direita: a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o ex-coach Pablo Marçal, o deputado Eduardo Bolsonaro, os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Paraná, Ratinho Júnior, de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Veja os números.

Greve de mais de cem dias na Receita ameaça atrasar restituição do IR. O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal prevê que a paralisação dos auditores terá impactos no processamento das restituições de Imposto de Renda deste ano, podendo provocar atraso no pagamento aos contribuintes. Os trabalhadores estão em greve desde 26 de novembro do ano passado e o movimento tem travado a entrada e saída de mercadorias do país, provocou a suspensão de julgamentos de processos de sonegação fiscal e gerou falhas no lançamento do programa de declaração do IR deste ano. As falhas já impactaram diretamente o contribuinte, pois, de acordo com o Sindifisco, foi a greve que provocou o atraso na disponibilização da declaração pré-preenchida. Os auditores fiscais reivindicam um ajuste salarial que o Ministério da Fazenda não aceita, porque argumenta que eles já foram contemplados com um bônus. Leia mais na coluna de Aguirre Talento.

Morte de crianças e adolescentes pela PM mais que dobra no governo Tarcísio. O número de pessoas de 10 a 19 anos mortas por policiais militares de São Paulo aumentou 120% desde o início do mandato do governador Tarcísio de Freitas e da posse do secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, segundo o relatório "As Câmeras Corporais na Polícia Militar do Estado de São Paulo: mudanças na política e impacto nas mortes de adolescentes", produzido em conjunto pelo Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório mostra que 77 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos morreram em intervenções policiais no estado em 2024, mais que o dobro das 35 mortes registradas em 2022. Jovens negros são maioria (67%) entre essas vítimas do ano passado. Veja todos os dados.