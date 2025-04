'Tirei 19 tumores e estou o tempo todo na linha tênue entre viver e morrer'

Amanda Carvalhal tinha 19 anos e estava prestes a se casar quando descobriu um câncer de tireoide. Ela ouvia com frequência que esse tipo de tumor era "simples", mas, depois de quase uma década, tirou novos cânceres do pescoço, ficou com a corda vocal prejudicada e viu sua energia mudar com as alterações hormonais. Hoje, aos 38 anos, a empresária segue em acompanhamento e contou sua história a VivaBem.

Do tamanho de um limão

"Em 2005, fiz exames de rotina, a ginecologista viu uma alteração na tireoide e falou para procurar um endocrinologista. Faltava em torno de 15 dias para eu me casar. O médico pediu ultrassom e identificaram um nódulo do tamanho de um limão, que tinha de ser operado.

Foi tudo muito rápido. Fui para o centro cirúrgico uma semana depois da lua de mel, mais por causa do tamanho do nódulo, já que a punção deu resultado negativo para malignidade. O patologista que estava na cirurgia também não deu 'match' para câncer. Então, tirei parte da tireoide junto com o nódulo.

Um mês depois veio o diagnóstico completo: era câncer e tive de retirar toda a tireoide. Depois, precisei fazer iodorradioterapia, em que fiquei três dias internada em um quarto sem janela. Me lembro de ser monitorada por uma câmera, e os médicos não entravam por causa da radiação. A equipe só entraria se eu tivesse algo grave, como uma parada cardíaca. Mas passar mal de enjoo era normal.

Foi muito sofrido. Para me darem comida, eu tinha de entrar no banheiro para eles passarem a bandeja para o quarto. Fiquei bem perturbada depois. Eu estava na época de fazer vestibular, tinha passado para medicina, mas fiquei tão mexida com a situação que estava vivendo no hospital que não quis e fiz psicologia.

Operei em agosto e fiz a iodoterapia em dezembro, então fiquei esses meses sem hormônios da tireoide. Fiquei uma morta-viva, muito fraca, só queria dormir, mas ao mesmo tempo tinha de trabalhar.

Nessa época, também tive HPV e precisei tirar o colo do útero. Quando engravidei, precisei fazer uma cerclagem, foi uma gravidez de risco. Deixei de subir escadas e dirigir.

Fora do esperado

Depois do acompanhamento de cinco anos do câncer, fui liberada, disseram que estava curada. Mas, em 2013, quando quis engravidar de novo, fiz exames e, na ultrassonografia, deu que eu estava tomada de linfonodos.

Amanda descobriu 19 cânceres nos linfonodos após tratamento do câncer de tireoide Imagem: Arquivo pessoal

Tive de operar novamente, fazer esvaziamento cervical bilateral, em que tirei 19 tumores, e fiz iodoterapia de novo. Foi uma cirurgia muito delicada pela extensão, com risco de perder a corda vocal.

Fiquei com uma lesão, o que me faz ficar mais rouca e perder a voz às vezes, então preciso de um apoio de fonoaudiologia. Ainda tenho uma paresia em uma corda vocal e perdi as paratireoides, porque a extensão das lesões era grande.

Todo mundo falava que câncer de tireoide era simples, tirou, acabou, mas comigo não foi assim, meu caso fugiu do esperado.

Comecei a pesquisar e quis fazer um teste genético, porque minha família tem histórico de nódulos e câncer de tireoide. Descobri uma mutação, mas que me deu a possibilidade de tratamentos diferenciados. Por causa da minha condição financeira, tenho acesso aos melhores tratamentos, o que me dá muito mais qualidade de vida.

Fiz imunoterapia em 2016, quando também tive recidiva do HPV, que foi terrível. Tive efeitos colaterais da medicação, mas ela é muito boa perto das outras e fiquei bem. Em 2022, fiz o tratamento de novo, porque eu estava com linfonodo outra vez.

Agora, de 2024 para 2025, descobri que um pedaço de tecido tireoidiano retornou e estamos acompanhando, mas ele não tem função no meu organismo. Também tenho alguns linfonodos suspeitos, mas por enquanto não vou operar, porque seria uma cirurgia muito grave e o custo-benefício é muito baixo.

'O que mais quero é viver'

Estou com 38 anos, já tenho osteoporose e vivo tudo isso desde muito jovem, então tive de aprender a viver com essa situação. Estou o tempo todo numa linha muito tênue de viver e morrer e o que eu mais quero é viver.

Faço terapia há 15 anos e falo sobre isso: quero poder ver meu filho crescer, casar, ter filhos. Por isso que, às vezes, coisas bobas do dia a dia não têm tanto peso para mim. Tive de aprender a me reinventar todos os dias, porque cada exame que eu faço é uma novidade.

O trabalho tem uma função muito importante para mim, é onde me desligo, não me sinto doente. Mas a prioridade máxima é viver bem, poder criar meu filho, então consigo trabalhar, fazer atividade física, me alimentar bem e descansar. Preciso estar bem para poder tocar tudo, inclusive o tratamento.

Mas não sou forte o tempo todo. Tenho uma rede de apoio, família, filho e amigos. Amo festejar, comemoro por tudo e qualquer coisa, e acho que isso faz muita diferença. A doença é uma parte da minha vida, não o todo."

Tratamento ficou mais personalizado

O câncer de tireoide é o tipo mais comum de tumor endocrinológico. É o sétimo mais frequente na população e acomete mais as mulheres, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer). A estimativa é de 16.660 novos casos no Brasil este ano.

Acontece principalmente em pacientes jovens, de 30 a 50 anos. "As causas permanecem ainda um pouco obscuras, mas uma das coisas que mais se pesquisa hoje são os disruptores endócrinos, quando há contato prolongado com eles", diz Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço. Os disruptores são substâncias químicas presentes em alimentos, objetos e até no ar que alteram a ação dos hormônios.

Nódulos na tireoide da população adulta são bastante frequentes. Em 90% dos casos, são benignos e a maioria não vai precisar de tratamento. Os exames de diagnóstico são mais eficazes e precisos para evitar cirurgias desnecessárias, mas a análise depende também da experiência dos profissionais que colhem e avaliam o exame.

A cirurgia que retira total ou parcialmente a tireoide resolve a maioria dos casos. "Para tumores de até dois centímetros, a depender de algumas características, tem indicação de fazer com segurança uma cirurgia parcial. Para tumores menores do que um centímetro, consegue tratar até sem cirurgia", afirma o médico.

A ablação por radiofrequência, por exemplo, é minimamente invasiva. Feita sob anestesia local e sedação, um eletrodo guiado por ultrassom é colocado dentro do nódulo, e uma onda de calor que pode chegar a até 90ºC leva à necrose e destruição dele.

[A ablação por radioterapia] É um procedimento seguro, rápido, cerca de 45 minutos, e o paciente não fica internado. Evita anestesia geral, corte no pescoço, a recuperação é mais rápida e, o mais importante, oferece qualidade de vida, porque o paciente praticamente não vai precisar tomar hormônio tireoidiano. Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço

Tratamentos são mais personalizados atualmente. Até 2015, era comum que a doença fosse tratada com cirurgia e iodoterapia. Depois, publicações e consensos de sociedades médicas mostraram que muitos pacientes não precisavam fazer iodoterapia e outros nem sequer precisavam retirar totalmente a glândula.

A gente tem de levar em conta a idade do paciente, sexo, características do nódulo, o resultado da biópsia e da cirurgia. Tem uma série de critérios para saber se o paciente vai se beneficiar deste ou daquele tratamento. Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço

E o isolamento para iodoterapia?

A quantidade de iodo que o paciente toma define se ele precisa ficar isolado ou não. Com doses menores, a liberação é no mesmo dia, mas doses maiores demandam internação, medida importante porque o iodo é radioativo e pode afetar a tireoide das pessoas ao redor.

Hoje em dia, dificilmente um paciente fica internado por mais de 24 horas. Mas a internação tem que ser em quarto específico, praticamente igual aos outros, mas com paredes, teto e chão forrados com chumbo .

Erivelto Volpi, cirurgião de cabeça e pescoço

Antigamente, a experiência era mais traumática. "Era um quarto com porta de chumbo, parecia uma prisão. Hoje os quartos são mais acolhedores, muitos pacientes levam computador, tem televisão e ficam em contato com a família pela internet."

A iodoterapia é indicada para formas mais agressivas do câncer após retirada total da tireoide. É o caso do carcinoma papilífero esclerosante, que tem maior chance de recidiva e metástase e demanda tratamento mais amplo. Homens e pessoas com menos de 20 anos e mais de 55 tendem a ter um tumor mais agressivo também. Quando a doença ataca os linfonodos do pescoço, ela é mais intensa.