Banho premium é ritual de autocuidado do momento, mas é seguro?

Um ritual de autocuidado que combina uma limpeza mais demorada e detalhada do corpo com momentos de relaxamento e tratamentos de beleza. Popularizado no TikTok, o chamado "banho premium" se tornou uma tendência entre aqueles que buscam uma experiência mais completa de bem-estar.

Como é um processo mais detalhado, que envolve cuidados dos pés à cabeça, muitas pessoas reservam dias específicos para realizá-lo, geralmente uma ou duas vezes por semana. A hashtag #banhopremium reúne vários tutoriais com dicas de produtos, técnicas e algumas etapas.

Como é feito o banho premium

O banho premium envolve um conjunto de passos, combinando limpeza, hidratação e sensações agradáveis. Por isso, alegam seus adeptos, não deve ser visto apenas como uma forma de melhorar a aparência. Esse momento poderia ajudar a aliviar o estresse, melhorar o humor e até aumentar a autoestima.

Como funciona essa experiência:

Lave o cabelo duas vezes com xampu: isso garante uma limpeza mais profunda. A primeira aplicação remove resíduos de oleosidade, suor e produtos acumulados, enquanto a segunda permite que o xampu atue melhor no couro cabeludo e nos fios, proporcionando uma sensação de frescor e limpeza intensa.

Use diferentes produtos corporais: o esfoliante ajuda a remover células mortas, deixando a pele mais macia e renovada. Já os géis de banho proporcionam uma limpeza suave e refrescante, enquanto os óleos corporais hidratam a pele e criam uma sensação de bem-estar, principalmente se usados após a esfoliação.

Cuide do rosto com máscaras faciais e hidratantes: aplicar uma máscara facial pode ajudar a limpar profundamente os poros, controlar a oleosidade ou hidratar a pele, dependendo do tipo escolhido. Finalizar com um hidratante facial ajuda a manter a pele nutrida e protegida, promovendo um aspecto saudável e viçoso.

Ouça uma música relaxante no banheiro: o ambiente também faz parte da experiência. Uma música suave pode ajudar a criar um clima relaxante, tornando o banho um momento de pausa na rotina agitada. Sons da natureza, músicas instrumentais ou até playlists mais "zen" são boas opções para esse momento.

Finalize o banho com toalhas felpudas e um hidratante: depois do banho, envolver-se em uma toalha macia e confortável ajuda a manter a sensação de aconchego. Aplicar um hidratante corporal perfumado ou uma colônia suave reforça a sensação de frescor e bem-estar, prolongando o efeito relaxante do ritual.

Cuidado com modismos da internet

Imagem: iStock

Tendências como o banho premium podem ser tentadoras, mas é importante adotar esses hábitos com moderação. Apesar dos benefícios divulgados, algumas práticas podem ser prejudiciais à saúde se feitas de maneira exagerada.

Passar muito tempo no chuveiro, especialmente com a água quente, pode ressecar a pele e os cabelos, além de afetar a circulação sanguínea, podendo causar tontura, dor de cabeça e falta de ar. Já o uso excessivo de buchas e esponjas pode causar irritação e até lesões na pele.

Ao lavar o cabelo, é fundamental evitar friccionar os fios em excesso, pois isso pode danificar a cutícula capilar, aumentando o frizz e o ressecamento. O foco da higienização deve ser o couro cabeludo, utilizando apenas as pontas dos dedos para massagear e remover resíduos de maneira eficaz.

Outra atenção necessária é com o uso de perfumes. Aplicar fragrâncias diretamente na pele pode causar irritações e alergias, enquanto borrifá-las sobre a roupa pode evitar esse problema — desde que não haja atrito constante entre o tecido e a pele. Além disso, cheiros muito fortes podem incomodar outras pessoas e até provocar mal-estar.

No fim, o mais importante é encontrar um equilíbrio. O autocuidado deve ser prazeroso, mas sempre com bom senso para evitar efeitos negativos à saúde.

*Com informações de reportagens publicadas em 28/07/2022, 19/01/2024, 11/12/2018, 14/04/2020 e 14/06/2022.