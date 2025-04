Estudo diz que trocar manteiga por essas opções pode fazer você viver mais

Estamos condicionados a pensar que adotar uma alimentação equilibrada passa por realizar mudanças radicais na dieta. Porém, substituições simples e que têm pouco impacto direto na rotina podem ser igualmente eficazes.

Uma dessas trocas é usar óleos vegetais em vez de manteiga. Uma pesquisa, conduzida por especialistas da Harvard T.H. Chan School of Public Health e publicada no periódico Jama Internal Medicine no dia 6 de março, revelou que essa troca simples pode ter efeitos significativos na saúde e na longevidade.

O que diz o estudo?

A pesquisa analisou dados de mais de 200 mil pessoas ao longo de 30 anos e concluiu que o consumo de óleos vegetais, como soja, canola e azeite, está associado a menor mortalidade total, por câncer e doenças cardiovasculares, enquanto o uso de manteiga aumenta esses riscos.

Os pesquisadores descobriram que pessoas que consumiam mais manteiga tinham um risco 15% maior de morte, enquanto aquelas que ingeriam mais óleos vegetais tinham um risco 16% menor.

"Isso acontece principalmente devido às diferenças na composição dessas gorduras presentes em cada um desses alimentos. Por conta delas, essa mudança está associada a diversos efeitos biológicos e metabólicos que podem ter impacto direto na saúde", destaca Thaís Barca, nutricionista esportiva e funcional da Clínica CliNutri.

Segundo o estudo, a substituição diária de 10 g de manteiga por óleos vegetais mostrou uma redução de 17% na mortalidade. Assim, os cientistas destacam que mesmo pequenas mudanças na dieta podem trazer benefícios significativos para a saúde.

Por que troca seria relevante para a longevidade?

A manteiga, um ingrediente tradicional nas cozinhas de todo o mundo, é feita a partir da gordura do leite, especialmente a gordura saturada. "Essa quantidade maior de ácidos graxos saturados pode elevar os níveis de colesterol LDL e aumentar o risco de doenças cardíacas", enfatiza o nutrólogo Felipe Grazoni.

Embora a manteiga contenha algumas vitaminas essenciais, como A, D e E, o consumo excessivo de gordura saturada pode ser prejudicial à saúde, especialmente quando não equilibrado com outros tipos de gorduras mais saudáveis, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e de outras condições de saúde crônicas.

Por outro lado, os óleos vegetais, como os de soja, canola e azeite, são ricos em gorduras insaturadas, consideradas benéficas para o coração. "Essas gorduras ajudam a diminuir o colesterol 'ruim', o LDL, que provoca inflamações no nosso corpo", diz Edvânia Soares, nutricionista da Estima Nutrição.

"São essas inflamações que levam ao desenvolvimento de doenças e de placas nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC, além de criar outras complicações e até a obesidade. É uma troca simples, mas ela realmente impacta na saúde", complementa a especialista.

Imagem: iStock

Quais óleos vegetais escolher?

O estudo destacou três tipos de óleos vegetais que são particularmente benéficos para a saúde: azeite, óleo de canola e de soja.

O azeite, em particular, é amplamente reconhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, sendo um pilar da dieta mediterrânea. Ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados e tem sido associado a benefícios significativos para a saúde do coração e longevidade.

"Ele contém, por exemplo, compostos antioxidantes, como polifenóis, que podem ajudar a combater o estresse oxidativo e a inflamação no corpo. Estes dois problemas estão associados a várias doenças, incluindo doenças cardiovasculares e câncer", fala o nutrólogo Felipe Grazoni.

O óleo de canola e o de soja, por sua vez, são opções acessíveis e ricas em ácidos graxos poli-insaturados, especialmente ômega 3 e ômega 6, que desempenham um papel importante na manutenção da saúde cardiovascular e na redução do risco de doenças crônicas.

Outras opções de óleos vegetais:

Óleo de abacate: fonte de ácidos graxos monoinsaturados e vitamina E. É bom para a pele e saúde do coração.

Óleo de coco: contém triglicerídeos de cadeia média (MCTs), que podem fornecer energia rápida e melhorar o metabolismo.

Óleo de linhaça: rico em ácidos graxos ômega 3, que são benéficos para a saúde do coração e do cérebro.

Óleo de nozes: rico em ácidos graxos ômega 3 e antioxidantes. É bom para a saúde cardiovascular.

Lembrando que, mesmo sendo mais saudável, qualquer óleo é uma gordura, ou seja, eles têm muitas calorias - e o excesso pode levar a um ganho de peso e também aumentar o risco de doenças crônicas. Edvânia Soares, nutricionista da Estima Nutrição

Troca com moderação

Embora os óleos vegetais sejam reconhecidos por seus benefícios, é importante fazer um consumo consciente e moderado. "A quantidade de consumo tanto de óleo vegetal quanto de manteiga ou qualquer outro tipo de gordura é importante. Não é porque o óleo vegetal é mais saudável que o consumo excessivo deve ser liberado", enfatiza Barca.

Além disso, devemos destacar que, quando usados para fritar, esses óleos podem perder parte de suas propriedades benéficas, como os antioxidantes e os efeitos anti-inflamatórios, devido ao aquecimento excessivo, que degrada os compostos ativos.

"Óleos vegetais, como o de canola e girassol, têm pontos de fumaça mais altos e até podem ser usados para assar e fritar sem problemas. Já o azeite tem um ponto de fumaça mais baixo, sendo melhor para temperar ou em preparações que não envolvam aquecimento intenso", diz Barca.

De qualquer forma, é importante moderar no uso desses óleos e usar pequenas quantidades para grelhar alimentos, o que reduz a quantidade de calorias ingeridas.

Fontes: Edvânia Soares, nutricionista da Estima Nutrição. pós-graduada em nutrição clínica esportiva e vigilância sanitária; Felipe Gazoni, médico nutrólogo, atua na área de emagrecimento, hipertrofia, performance e longevidade com saúde, pós-graduado pela Abran (Associação Brasileira de Numerologia) em obesidade e sarcopenia; Thaís Barca, nutricionista esportiva e funcional da Clínica CliNutri, graduada em nutrição pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em nutrição aplicada ao exercício físico pela USP, em fitoterapia funcional e em nutrição esportiva funcional pela VP.