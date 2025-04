Tigela de aço inox estilo coreano custa R$ 38; saiba por que faz sucesso

Você é fã de cozinhar e gosta de utensílios bonitos para isso? O Guia de Compras UOL encontrou uma tigela de aço inoxidável no estilo coreano que custa a partir de R$ 37,50.



Colorida e com uma alça funcional no corpo, o produto multiúso pode dar um charme a mais para a cozinha enquanto você prepara refeições e até ser levada à mesa em um jantar com os amigos. Detalhamos a seguir as principais características desse modelo, confira:

O que diz o fabricante sobre essa tigela

É feita de aço inoxidável;

Tem tampa transparente;

Promete vedação para evitar vazamentos;

Disponível nas cores rosa, azul e verde;

À venda em duas opções de tamanho: 900 ml e 1.200 ml

O que diz quem comprou o produto

Na Shopee, a avaliação média do produto é 4,4 — sendo a máxima de cinco estrelas. Veja a seguir algumas opiniões de quem comprou:

Gostei muito. Pensei que seria um pouco maior, mas tudo bem. Chegou bem rápido.

Simone Sousa

É muito linda, porém é menor do que eu esperava.

Mari



É linda. Um pouco pequena, mas muito funcional. Adorei e recomendo a compra.

Tuty

Pontos de atenção

A principal reclamação de consumidores é de que a panela tem uma capacidade menor do que a indicação do anúncio. Outra reclamação afirma que o produto veio na cor diferente da que foi adquirida.

O produto é bom. Veio na cor errada. Pedi azul e verde claro. Veio cinza e verde abacate. Disseram que tinha 900 ml, mas veio com capacidade máxima de 600 ml. De resto, possui tampa, válvula... Não é o que comprei, mas funciona. Entrega no prazo.

Mônica

Comprei essas duas xícaras. Veio uma de cada profundidade e com cores diferentes do que foi pedido.

Cecília

É muito linda, porém é menor do que eu esperava.

Regina Oliveira

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

@uol Azeite extravirgem é tudo igual? O Guia de Compras UOL, fez um Teste às Escuras para investigar se existem diferenças entre os produtos e, assim, eleger os favoritos. Selecionamos seis marcas, todas entre as mais vendidas em sites de varejo, com preço máximo de R$ 70. E aí, curtiu? Pede o link que a gente te manda. * No Guia de Compras UOL você encontra promoções, dicas, análises, comparativos e reviews para te ajudar a comprar o produto certo. Nossos conteúdos são independentes e ao comprar pelo nosso link, o UOL recebe uma comissão, sem custo adicional para você. ? som original - uol

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.