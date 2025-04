Suplementos com ora-pro-nóbis são proibidos pela Anvisa; entenda por quê

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu ontem, por meio da resolução 1.282/2025 publicada no DOU (Diário Oficial da União), a fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de todo tipo de suplemento com a planta ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata).

O que aconteceu

Agência decretou que não é autorizado o emprego da planta como ingrediente de suplementos alimentares. Por isso, a comercialização e veiculação de suplementos com ora-pro-nóbis foram consideradas irregulares - e estão proibidas.

A planta não se encontra entre ingredientes já testados pela agência. Por isso, ela não está na lista de nutrientes e componentes liberados pela agência por serem considerados seguros para o consumo. Suplementos com ora-pro-nóbis infringem leis, decretos e instruções normativas da Anvisa.

Além disso, como a ora-pro-nóbis não está entre os ingredientes reconhecidos de suplementos, não há nenhum regulamento técnico para a fabricação. Ou seja, não existem regras de segurança e parâmetros de qualidade estabelecidos e exigidos para o desenvolvimento dos produtos.

Ora-pro-nóbis não poderá ser utilizada como ingrediente de suplemento, pois sua eficácia ou riscos não foram comprovados Imagem: dictionarydeshea/ Pixabay

Anvisa considera que suplementos com ora-pro-nóbis levam o consumidor ao erro, pois não há efeitos ou propriedades terapêuticas destas pílulas que possam ser demonstradas. As regras da agência especialmente destacam que há diferenças entre as propriedades de um alimento e aquelas encontradas quando se consome um nutriente de forma farmacêutica.

A determinação não proibiu, porém, o consumo da planta pura, in natura, em sucos e alimentos. Foram banidos apenas os produtos feitos com ela, já que as normas da agência vedam que o rótulo aconselhe o uso para melhorar a saúde, prevenir doenças ou para uma suposta ação curativa.

O que é a ora-pro-nóbis e o que ela faz?

A Pereskia aculeata é considerada uma Panc (Planta Alimentícia Não Convencional). A trepadeira conhecida por cobrir cercas e muros, especialmente em Minas Gerais, é comestível e rica em nutrientes.

A planta é conhecida por crescer em paredes em algumas regiões do Brasil Imagem: Reprodução

Ela pode ser consumida in natura ou como matéria-prima para a elaboração de farinha para bolos, tortas e pães. As flores funcionam como decoração em pratos e os frutos dão sabor a geleias e licores.

Melhora a saúde intestinal. Cada 100 gramas da folha possui 4,88 g de fibra; a versão em farinha chega a ter 39 g de fibra na mesma porção. Por isso, sua ingestão, atrelada à da água ao longo do dia, regulariza o intestino e minimiza o risco de constipação, formação de pólipos, hemorroidas e até tumores. As fibras também promovem saciedade, o que é importante para evitar a ingestão exagerada de comida.

Tem potencial anti-inflamatório e antioxidante. Ela conta com compostos bioativos e fenólicos que contribuem para a regeneração do DNA, para a manutenção da saúde intestinal e cerebral. A quantidade não é pouca: a ora-pro-nóbis tem cerca de 4,5 vezes mais compostos fenólicos que o almeirão. Seu chá tem função depurativa e é indicado para auxiliar em processos inflamatórios, como cistite e úlceras, além do tratamento e prevenção de varizes.

É aliada da saúde do bebê. Folhas verdes-escuras como a dela têm alto teor de vitamina B9 (ácido fólico), necessário para gestantes, pois ajuda a evitar má-formação do bebê. A ora-pro-nóbis conta com alta concentração dessa vitamina (para cada 100 g, há 19,3 mg de ácido fólico). Mas lembre-se: a quantidade essencial para cada gestante - e como ministrá-la na rotina - deve ser estabelecida por um médico de confiança.

Imagem: iStock

Fortalece o sistema imunológico. A planta também conta com vitamina C em sua composição, necessária para manter o sistema imunológico fortalecido. Também é aliada dos cuidados estéticos da pele, evitando o envelhecimento precoce. Essa função é turbinada pela presença da vitamina A na sua composição, que auxilia na proteção da saúde dos olhos.

É fonte alternativa de proteína para os vegetarianos. A ora-pro-nóbis tem apelido de "carne de pobre" por ter cerca de 20 g de proteína em 100 g da sua farinha, o que corresponde a uma dose de whey protein ou três ovos. Proteínas são essenciais para estrutura de músculos, cabelos, unhas e pele, além do funcionamento do sistema imunológico, cerebral, ósseo e hepático. Por ser um vegetal, a absorção da Panc oferece é mais complexa e, por isso, ela não pode apenas substituir um bife - seu consumo deve ser orientado por nutricionista.

É reforço para saúde do coração. A ora-pro-nóbis também tem até 34 vezes mais cálcio e 29 vezes mais magnésio do que alguns vegetais convencionais na nossa dieta, como o espinafre. Estes minerais são importantes para a saúde do coração, dos ossos e articulações, do intestino e do cérebro.

*Com informações de matéria publicada em 31/08/2020.