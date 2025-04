Stellantis interrompe produção em fábricas do Canadá e México após tarifas

A Stellantis, controladora da Europa de marcas como a Jeep, Chrysler e Ram, está interrompendo temporariamente a produção de carros nas fábricas de montagem no México e Canadá, um dia após as novas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre importações de veículos entrarem em vigor. A medida foi anunciada via e-mail pelo chefe da Stellantis na América do Norte, Antonio Filosa, nesta quinta-feira (3).

"As ações podem impactar os funcionários que trabalham em instalações de fabricação de peças nos EUA que fornecem componentes para as duas operações de montagem", escreveu Filosa no informativo.

As fábricas impactadas produzem a minivan Chrysler Pacifica e o SUV Jeep Compass, que são vendidos em território norte-americano.

Segundo o representante da Stellantis, as novas tarifas exigem "resiliência e disciplina coletiva" para superar o "momento desafiador". "Nos adaptaremos rapidamente a essas mudanças de política e protegeremos nossa empresa, manteremos nossa vantagem competitiva e continuaremos entregando ótimos produtos aos nossos clientes", acrescentou.

Fonte: Dow Jones Newswires.