Rubio critica 'histeria' a respeito da Otan e afirma que Estados Unidos permanecerão na aliança

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, denunciou nesta quinta-feira (3) em Bruxelas a "histeria" a respeito da Otan e garantiu que os Estados Unidos permanecerão na aliança militar transatlântica, embora tenha solicitado que os países invistam mais em defesa.

"Parte da histeria e hipérbole que vejo na mídia global e em alguns meios nacionais nos Estados Unidos sobre a Otan é injustificável", disse.

Rubio destacou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "deixou claro que apoia a Otan. Vamos continuar na Otan. Mas queremos que a Otan seja mais forte, que seja mais viável", afirmou o chefe da diplomacia americana.

Trump não é contrário à Otan, e sim a "uma Otan que não tenha as capacidades que precisa para cumprir com as obrigações que o Tratado (constitutivo da aliança militar) impõe a todos e a cada um dos Estados-membros", disse.

Esta é a primeira reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo com a presença de Rubio, no momento em que os aliados europeus questionam o compromisso real de Washington com a aliança transatlântica.

Por isso, Rubio disse que seu país espera que a reunião que começa nesta quinta-feira permita identificar um "caminho realista" para que todos os países da aliança se comprometam a destinar 5% de seu PIB para a defesa.

"Ninguém espera que todos o façam em um ano ou dois. Mas o caminho tem que ser real", insistiu.

