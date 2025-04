6 meses com o Galaxy Ring: review sincerão do anel inteligente da Samsung

Desde setembro, um anel não sai do meu dedo indicador: o Galaxy Ring, da Samsung. Nestes seis meses de testes, me acostumei à sua discreta presença enquanto monitora meu sono, passos e batimentos cardíacos.

Lançado por salgados R$ 3.500, ele já pode ser encontrado por cerca R$ 2.250, e agora sim é uma compra mais interessante. Acompanhe a seguir os detalhes dos meus testes, como o dispositivo funciona e se o produto faz sentido para você. Existem três opções de cores: titânio preto, titânio prata e titânio dourado.

O que mais gostei?

Tecnologia de ponta. Um anel inteligente é, basicamente, um smartwatch no seu dedo. O segredo é a miniaturização de componentes. Na parte interna do Galaxy Ring, embaixo (sim, há um lado certo de usar, marcado por uma linha em relevo), ficam três pequenos sensores, responsáveis pela coleta dos dados. São eles:

detector de frequência cardíaca

medidor de temperatura da pele

acelerômetro (rastreia os movimentos do corpo)

Monitoramento de saúde contínuo em diferentes situações. Por meio desses sensores, o anel faz medições como:

passos dados durante o dia

atividades físicas (detecção automática de caminhadas e corridas)

batimentos cardíacos (com alertas de frequência anormal)

qualidade e fases do sono

oxigênio no sangue durante a noite

nível de estresse

pontuação de energia (usa sete índices para prever a disposição do corpo)

ciclo menstrual (com base na temperatura)

Tudo isso pode ser acessado no celular, pelo aplicativo Samsung Health. Ele também dá dicas de bem-estar e envia alertas de inatividade quando ficamos sentados por muito tempo.

Medições contextualizadas com auxílio de inteligência artificial. O sistema tenta relacionar e interpretar os dados, assim como acontece nos relógios da marca. É um esforço interessante de interpretação da nossa saúde; não existe algo do tipo no Apple Watch, por exemplo.

A pontuação de sono dá uma nota (de 0 a 100) para a qualidade do seu descanso naquela noite, considerando fatores como tempo dormido e a quantidade de sono profundo e REM. Eu, que tenho sono leve, costumo transitar entre "bom" (acima de 70) e "razoável".

Depois de sete dias usando o anel para dormir, um animal (leão, morsa, pinguim, toupeira, ouriço, cervo, jacaré, tubarão) é atribuído para seu padrão de sono. Eu vario entre o cervo e o pinguim, que acordam bastante durante a noite.

Já a pontuação de energia analisa sete indicadores (como atividade física no dia anterior, frequência cardíaca e respiratória durante o sono e hora em que foi dormir) para prever nossa disposição física e mental naquele dia e dar dicas de bem-estar. Muitas vezes recebo uma nota na casa dos 50 ("precisa de atenção"), acompanhada de uma carinha triste e de um conselho para "equilibrar atividade e descanso" — não posso negar que seja uma verdade.

E o que isso mudou na minha vida? Em pouco mais de seis meses de uso posso dizer que esse registro é algo mais subjetivo e que nem sempre corresponde a como me sinto —já me disse para evitar bebidas alcoólicas e lanches de madrugada, quando era apenas insônia.

A mesma coisa vale para o monitor de estresse, que usa os batimentos para estimar quando você está mais sobrecarregado mentalmente. Para quando você de fato estiver, a sessão de "consciência plena" no app é útil, com exercícios de respiração e meditação.

Mais confortável que um relógio. Tenho usado o Galaxy Ring direto, sem tirá-lo do dedo nem para tomar banho (ele tem certificação IP68 até 10atm, inclusive em água do mar). Como sou acostumada a usar anéis, isso não é um problema, mas algumas pessoas podem estranhar sua presença constante no início. O conforto fica mais evidente durante a noite, quando nem se nota sua presença.

Ele é bem leve, pesando entre 2,3 e 3 gramas (dependendo do tamanho), e tem 7 mm de largura e 2,6 cm de espessura (todos os tamanhos).

Não te perturba. O anel fica lá apenas existindo enquanto você faz suas coisas. Seu único sinal de vida são as luzes que os sensores emitem quando fazem as medições, mais constantes à noite. Verde é a leitura de batimento cardíaco e vermelho é da saturação de oxigênio (apenas durante o sono).

A ausência de notificações acabou sendo um alívio para mim, que sou acostumada com um relógio vibrando o dia todo no pulso com distrações.

Controle por gestos. O anel aceita um gesto de pinça dupla, tocando duas vezes o indicador (ou outro dedo em que ele estiver) com o dedão. Com isso, é possível:

disparar a câmera: para tirar fotos ou vídeos à distância, com o celular em um tripé ou apoiado em algum lugar

ignorar um alarme: para parar facilmente o despertador pelas manhãs ou interromper um timer

Variedade de cores e tamanhos. O preto, fosco, combina mais com meu estilo, mas admito que achava o visual um pouco simples demais — algumas pessoas o compararam com um anel de coco —, mas com o tempo comecei até a achá-lo bonito e virou parte integrante dos meus looks.

São nove tamanhos, do 5 ao 13 (padrão americano; no brasileiro isso representa, mais ou menos, do 10 ao 30). O recomendado é usar o anel no dedo indicador de sua mão não dominante; ele deve ficar bem preso, mas sem apertar, para que os sensores façam as medições corretas. O ideal para mim foi o 8.

Para descobrir o seu, você pode experimentar em uma loja física da Samsung ou comprar um kit medidor online (custa R$ 99, mas depois esse valor é abatido do anel com um cupom). Quem já souber seu número de joia comum pode tentar convertê-lo para o padrão americano, mas há uma margem de erro.

Bateria dura bastante. O menor tamanho tem 18mAh e o maior 23,5mAh, o que significa até uma semana de uso, segundo a Samsung. Para mim dura cinco dias — os únicos momentos em que o anel sai do meu dedo é para carregar. Basta colocá-lo por cerca de uma hora dentro do estojo, que armazena mais uns dez dias (361 mAh) e tem um LED circular indicador de carga.

Para ver exatamente quanta bateria ainda tem no anel, é preciso entrar no app Galaxy Wear no celular, que faz a conexão. Além disso, quando você tira ele do dedo, a luz pisca vermelha quando há menos de 15% de carga (até 85%, verde). É algo que demorei um pouco para acostumar a ficar atenta no dia a dia, pois não há nenhuma notificação ativa de que a bateria está acabando; por isso, em algumas noites ele desligou e o monitoramento de sono não foi feito.

Controle de ciclo menstrual. Função interessante para pessoas que estejam tentando engravidar (ou evitando isso), pois além de prever a data da próxima menstruação, ele estima o período fértil/ovulação, com base na temperatura do corpo. Mas você precisa ativar a função e se lembrar de registrar manualmente a menstruação todo mês (eu sempre esqueço, e aí fica como se estivesse muito atrasada).

Não tem mensalidade. Vale ressaltar que não há cobrança de mensalidades, como acontece com seu principal concorrente no mundo, o Oura (ainda não temos no Brasil), que cobra uma assinatura de US$ 5,99 (R$ 32) ao mês para acesso a todas as medições.

Pontos de atenção

Todas as funções só com celular Samsung. O anel funciona plenamente apenas com celulares da Samsung, de preferência os mais novos que já receberam o pacote de inteligência artificial Galaxy AI. Ele pode, sim, ser pareado a smartphones Android de outras marcas, por meio do app Galaxy Wearable, mas nesse caso as funções do anel serão limitadas (controle por gestos, pontuação de energia e recursos com IA são exclusivos no ecossistema da marca).

E, claro, não serve para quem usa iPhone.

Não substitui totalmente um smartwatch. O anel é um aliado para o monitoramento da saúde, principalmente do sono. Mas um relógio continua sendo necessário para quem gosta de receber notificações, responder mensagens ou controlar músicas no pulso, e também para esportistas que desejam monitorar atividades físicas e sinais vitais em tempo real — dá para sair para correr só com o anel, mas você só verá os dados, como passos e batimentos cardíacos, depois ao sincronizar com o celular.

Além disso, se o Galaxy Ring for usado em conjunto com um smartwatch da Samsung, as medições ficam mais consistentes (visto que há dois aparelhos coletando dados) e a bateria do anel tem uma economia de até 30%, passando de 7 para até 9 dias de autonomia.

Comparei as medições com as de um relógio de outra marca e com um podômetro e um monitor cardíaco. De fato, o anel sozinho não é 100% preciso; ele marca cerca de 10-20% a mais de passos e demora um pouco para registrar as elevações nos batimentos, com isso acaba perdendo alguns picos rápidos em exercícios. Compreensível, pois se trata de um pequeno dispositivo no dedo (no pulso, há uma área de contato maior com nosso corpo).

Riscos. Estou usando o anel da cor preta e, quase sete meses depois, ele "desbotou" bastante nas bordas, revelando o prata do titânio. Para falar a verdade eu não acho feio, dá um aspecto mais rock 'n roll que eu gosto.

Cuidado com o uso na academia. Como ele é côncavo, é mais difícil riscar no meio, a não ser que você faça alguma atividade mais puxada, como pegar pesos na academia. Inclusive, nesses casos, o anel pode incomodar ou até machucar.

Para quem vale a pena?

Eu tinha certo receio com smart rings por achá-los muito grossos e destoando do meu estilo, mas aprendi a amar o Galaxy Ring. O anel é confortável para dormir e faz um monitoramento de sono bem completo, que é minha função favorita e que ele faz melhor.

Claro que smartwatchs são mais completos, principalmente para esportes, mas a inovação dos anéis, com miniaturização dos sensores, é louvável. E isso traz um preço, até porque não há concorrentes no país.

Com o valor cheio do Galaxy Ring (R$ 3.500), dá para comprar um bom relógio ou até um celular novo, como o Galaxy S24 da própria Samsung. Um investimento alto, que faz sentido para quem gosta de ter os produtos tecnológicos mais recentes e diferenciados.

Já pelos R$ 2.250 que encontramos agora, a compra se torna interessante para mais gente, principalmente quem não curte smartwatch mas quer ter uma maneira de monitorar a saúde.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

