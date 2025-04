Filtro de linha com 6 tomadas está por menos de R$ 30; veja se vale a pena

Seja para conectar eletrodomésticos ou carregar diferentes dispositivos ao mesmo tempo, um filtro de linha com disjuntor pode ser muito útil no dia a dia. Se você está procurando um modelo desse acessório, o Guia de Compras UOL achou um interessante: é o produto da Force Line, que possui seis tomadas e promete reduzir os picos de tensão para proteger seus eletrônicos.

De acordo com o fabricante, o filtro de linha pode ser facilmente desligado por meio da chave liga/desliga e fixado tanto na posição horizontal quanto vertical. Conheça mais detalhes do produto, o que diz quem usou e os pontos de atenção a seguir:

O que diz o fabricante sobre o filtro de linha

É bivolt;

Tem chave liga e desliga;

Possui seis tomadas tripolares;

Tem cabo de força com alcance de 80 centímetros;

Disjuntor rearmável com indicador luminoso de funcionamento;

Atenua picos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica;

Pode ser fixado na horizontal ou vertical por ter furos de fixação;

Compatível com a maioria dos dispositivos eletrônicos domésticos e de escritório.

O que diz quem comprou

Na Amazon, o filtro de linha tem mais de 400 avaliações, com nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos destacados pelos consumidores são a qualidade, o bom acabamento e o custo-benefício do produto.

Comprei cinco unidades e todas estão funcionando perfeitamente. É um produto muito bom. Rodrigo Pontes

Comprei pelo baixo custo e pela quantidade de tomadas (entrada para seis tomadas). O produto tem um bom acabamento e foi entregue antes do previsto. Estou muito satisfeito. A Amazon tem uma embalagem de entrega muito boa. Recomendo. Wallace Frazão

É um ótimo incremento para quem tem poucos recursos de proteção de equipamentos. Rennard de Oliveira Brito

Material de boa qualidade e com bom acabamento. Matheus de Lima Goedert

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram do alcance do fio e de problemas com o fusível, além do incômodo com o cheiro do produto. Confira a seguir:

O produto foi entregue, porém o local do fusível não existe. Me sinto um pouco enganado. Além disso, a embalagem chegou aberta. Luis

Infelizmente, não veio com a tampinha para remover o fusível de forma fácil como na foto. No mais, parece bom. Raphael Cortes

O produto chegou com a embalagem bastante amassada e aberta. Apesar de não ter aparência de uso, tem um cheiro muito forte, parece cheiro de queimado, mas espero que seja do plástico. [...] Adriano Gomes dos Santos

O cabo poderia ser um pouco maior, mas ainda sim é um produto muito bom. Benetti

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.