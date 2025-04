'Cerdas extremamente macias': kit com 4 escovas Oral-B está por R$ 25

Com qual frequência você troca sua escova de dentes? Especialistas recomendam fazer a substituição a cada dois ou três meses para garantir que ela cumpra sua função. Para dar uma força na escolha, o Guia de Compras UOL separou uma boa opção elogiada por consumidores: a escova Oral-B Purification Gold Collection, que promete uma limpeza delicada.

Mas o que ela tem de bom? E como saber se ela vale a pena para você? Explicamos a seguir os principais atributos dessa escova e o que diz quem a comprou. Confira:

O que a Oral-B diz sobre essa escova?

Tem cerdas extra suaves com minerais de carvão e tecnologia " UltraThin ", que promete clarear os dentes

", que promete clarear os dentes Possui cabo ergonômico e cabeça compacta

Ajuda e remover placas até nas áreas de difícil acesso

O kit da oferta vem com quatro unidades

O que diz quem comprou?

Esse produto recebeu nota máxima (cinco estrelas) de 83% dos compradores. Separamos alguns comentários positivos a seguir:

Escova dental macia, possui boa qualidade, compensa muito pela durabilidade em relação a outras disponíveis no mercado. Ali

A escova tem cerdas macias na medida certa, consegue chegar a todos os dentes para serem escovados e não escorrega nas mãos durante a escovação. Quanto a clarear os dentes, só com tempo de uso para uma avaliação correta. Eliane H.

A escova de dentes é excelente e as cerdas são extremamente macias. É de longe a escova mais macia e confortável de se passar na boca que já usei. Além disso, limpa bem e tem uma durabilidade boa. Marcel Mattos

Pontos de atenção

Apesar dos elogios, algumas pessoas opinaram que a escova tem cerdas excessivamente maciais e que a cabeça possui um tamanho menor do que esperavam.

Particularmente, não gosto de certas macias demais. Fico com a impressão de não ter tido o uso adequado na limpeza. Isso é muito particular. Katia Oliveira de Souza

Adquiri pelo preço baixo e por ser de uma marca conhecida e bem avaliada. Todavia, as cercas são pequenas. Parece que foram feitas para crianças, mas não tem especificação sobre isso. Pedro Hugo

Macia demais e cabeça pequena. Eu comprei para minha namorada, mas ela não gostou. Hugo de Paula

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.