Não jogue casca de abacate fora: ela pode ajudar sua pele e até as panelas

Aproveitar a casca do abacate não só reduz o desperdício, como também incentiva um estilo de vida mais sustentável e natural, mostrando que pequenos hábitos podem trazer grandes benefícios para o meio ambiente e a saúde.

Veja os benefícios da casca e como utilizá-la

Previne o envelhecimento precoce e ajuda a digestão: seus antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, que estão associados ao envelhecimento precoce. Já suas fibras podem ser aproveitadas para auxiliar a digestão quando incorporadas a receitas naturais, como chás ou farinhas caseiras.

Serve para a limpeza doméstica: suas propriedades antibacterianas fazem dela uma aliada na higienização de superfícies, ajudando a remover sujeira e gorduras sem a necessidade de produtos químicos agressivos. Basta esfregar a parte interna diretamente ou usar uma solução feita com a fervura das cascas. Também serve para polir metais, proporcionando brilho.

Faz bem à pele e relaxa: na beleza e autocuidado, a casca do abacate pode ser usada para hidratar a pele e combater o ressecamento de áreas como joelhos e cotovelos, graças aos seus óleos naturais. Esfregue a parte interna da casca na pele limpa, deixe agir e enxágue, ou faça uma infusão com as cascas e a adicione à água do banho para relaxamento e alívio de inflamações.

Fortalece hortas e afasta insetos: para quem gosta de jardinagem, a casca do abacate é uma excelente fonte de nutrientes para o solo, podendo ser adicionada à compostagem ou usada como fertilizante natural. Quando queimada e transformada em cinzas, funciona como um repelente natural de pragas.

Fruto também é um aliado medicinal

Imagem: Getty Images/iStockphoto

O abacate é uma fruta nutritiva, com cerca de 96 calorias e 8,4 g de gordura a cada 100 g. Rico em fibras, potássio, cobre e vitaminas B, K e C, ele contribui para uma alimentação equilibrada. Com variedades em cor, tamanho e formato, seu consumo moderado pode trazer diversos benefícios à saúde. A seguir, suas principais vantagens:

Reduz a pressão arterial: rico em potássio, ajuda a controlar a pressão arterial;

Protege o coração: suas gorduras monoinsaturadas reduzem o colesterol "ruim" (LDL), que é um fator de risco para doenças do coração;

Possui ação antioxidante: contém glutationa, que combate o estresse ao reduzir o cortisol;

Melhora o intestino: fonte de fibras e gorduras boas, auxilia na digestão e lubrificação das fezes;

Faz bem à visão: antioxidantes como luteína e zeaxantina ajudam a prevenir catarata e degeneração macular;

Garante sensação de saciedade: prolonga a fome, reduz a carga glicêmica da refeição e combate inflamações celulares;

Fortalece os ossos: minerais como zinco, fósforo e cálcio aumentam a densidade óssea e reduzem o risco de osteoporose.

Riscos e contraindicações

O abacate não possui contraindicações específicas para a maioria das pessoas, mas, por ser uma fruta calórica e rica em gorduras (mesmo sendo boas), seu consumo excessivo pode contribuir para o ganho de peso, se não houver equilíbrio na alimentação.

Além disso, pessoas com condições específicas, como doença renal, devem ter cautela, pois o abacate é rico em potássio, um mineral que pode ser prejudicial em excesso para quem tem problemas renais.

*Com informações de reportagem publicada em 05/07/2019