Dura o dia todo? Transfere? Testamos 10 batons vermelhos para tirar a prova

Eu amo usar batom vermelho, mas ele tem um problema: não dá para disfarçar quando está saindo. Por isso, decidi colocar em prova dez produtos disponíveis no mercado e ver se eles têm uma boa durabilidade ao longo do dia.

Fiz o mesmo com todos: apliquei pela manhã e segui minha rotina normalmente. Acompanhei a evolução durante o dia e, ao final do expediente, cerca de nove horas após a aplicação, fiz um balanço final. Confira o resultado a seguir:

Muito pigmentado;

Fácil de passar e muito difícil de tirar o borrado por ter alta fixação;

Não transfere em copos e não sai nem esfregando na mão;

Durou o dia todo com pouca alteração, ficando um pouco apagado no meio dos lábios após alimentação;

Só saiu da boca com o uso de um demaquilante --e, ainda assim, não foi fácil.

Batom líquido Avon Power Stay 16 horas Imagem: Rafaela Polo/UOL

É fácil de usar e muito pigmentado;

Transfere pouco em copos e canudos;

Teve pouca perda após o almoço;

Resistiu muito mais do que as nove horas de expediente, saí da academia, após o trabalho, ainda com o batom intacto.

Batom líquido vermelho Supermate, Quem disse, Berenice? Imagem: Rafaela Polo/UOL

Apagou um pouco ao final do dia, mas resistiu durante as nove horas de uso;

Transfere em copos e canudos, mas não muito;

Saiu um pouco escovando os dentes;

É bem cremoso e fácil de usar.

Natura Una Ultra Care 24h Imagem: Rafaela Polo/UOL

Tem um sensorial com sensação de gel, que gruda na boca;

Não transfere em copos e canudos;

Não saiu ao escovar os dentes;

Durou muito bem até o final do dia.

Maybelline Superstay Vinyl Ink Imagem: Rafaela Polo/UOL

Ele é muito líquido, então tem que tomar cuidado para não borrar na hora de aplicar;

Depois que seca na boca, não borra mais;

Apagou um pouco após a refeição;

Terminei o dia com ele apagado no meio e firme nas bordas dos lábios

Batom líquido mate nano HD Vult Imagem: Rafaela Polo/UOL

A bala é um pouco seca na hora de aplicar, mas pigmenta bem;

Após cinco horas de aplicação --sem comer--, não mudou nada;

Derrete em contato com a água, ou seja, manchou após escovar os dentes;

Durou bem o dia e apagou no meio da boca.

Eudora Glam Vermelho Imagem: Rafaela Polo/UOL

Ele é bem sequinho na hora de aplicar, mas tem ativos hidratantes;

Sem comer, ele durou bem e ficou intacto na boca;

Ficou um pouco apagado após o almoço;

Não resistiu muito após escovação dos dentes e saiu bem da boca;

Terminei o dia com os lábios rosados, mas com pouco batom.

Batom Cremoso Make B. Cereja Rouge Imagem: Rafaela Polo/UOL

Mesmo suando, comendo e falando, durou até o final do dia;

Tem uma durabilidade muito boa para um batom em bala;

Não transfere em copos e canudos;

Apesar de mate, é muito cremoso.

Batom Vermelho Efeito Mate, Quem disse, Berenice? Imagem: Rafaela Polo/UOL

Não resistiu ao dia, mas essa nem é sua proposta;

Durou por quatro horas, enquanto não tinha almoçado e nem escovado os dentes;

Ele é muito cremoso e pigmentado. Muito fácil de usar.

Six Mini Lips, O Boticário Imagem: Rafaela Polo/UOL

Batom vermelho Carolina Herrera

A cor é muito bonita, um vermelho com brilhos em dourado;

É cremoso e fácil de aplicar;

Não transferiu em copos ou canudos;

Ficou um pouco apagado só após escovar o dente;

Durou bastante e terminei o dia com a boca bem pigmentada.

Batom vermelho Carolina Herrera Imagem: Rafaela Polo/UOL

