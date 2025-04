Risco de câncer: Anvisa proíbe as lâmpadas de bronzeamento artificial

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu ontem, na resolução 1260/2025, o armazenamento, comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso de lâmpadas fluorescentes de alta potência - aquelas usadas em equipamentos de bronzeamento artificial.

O que aconteceu

Bronzeamento artificial é proibido no Brasil desde 2009. A medida da Anvisa tem o objetivo, portanto, de frear a fabricação e a manutenção destas câmaras de bronzeamento artificial ilegalmente no país, para fins estéticos.

Câmaras foram banidas após seu uso ser verificado como cancerígeno para humanos pela IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, na sigla em inglês) da OMS (Organização Mundial de Saúde). A proibição da Anvisa contou com apoio integral da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia) e do Inca (Instituto Nacional de Câncer) na época.

Apesar disso, influenciadoras ostentam o uso do bronzeamento artificial até hoje. Jojo Todynho, Rayane Figliuzzi, entre outras, já mostraram resultados dos procedimentos nas câmaras.

Anvisa considerou necessária a medida contra as lâmpadas depois que Assembleias Legislativas passaram a aprovar pontualmente, de forma irregular, o uso de câmaras de bronzeamento artificial. Esse tipo de lei municipal ou estadual desrespeita a norma federal. A agência anunciou que vai tomar providências legais contra elas para proteger a saúde da população.

A proibição não se estende às lâmpadas utilizadas em tratamentos dermatológicos ou desinfecção de ambientes hospitalares. Apenas as que emitem radiação UV-A (de 320 nm a 400 nm) e UV-B (de 280 nm a 320 nm), utilizadas exclusivamente nas câmaras, foram vetadas pela agência.

Por que o bronzeamento artificial é perigoso

Uma sessão de meia hora de bronzeamento artificial equivale a várias horas de exposição ao sol forte. O procedimento gera queimaduras em todo o corpo e pode provocar sintomas típicos de insolação:

febre;

dor de cabeça;

perda de consciência;

malefícios aos olhos, em especial, quando há falhas no equipamento.

As câmaras de bronzeamento artificial podem causar diversos danos de médio e longo prazo à saúde, especialmente da pele e dos olhos. A Anvisa destaca entre os principais:

câncer de pele;

envelhecimento da pele;

queimaduras;

ferimentos cutâneos;

cicatrizes;

rugas;

perda de elasticidade cutânea;

lesões oculares como fotoqueratite;

inflamação da córnea e da íris;

fotoconjuntivite;

catarata precoce;

pterigium (crescimento de película opaca, branca ou leitosa, fixada na córnea);

carcinoma (câncer) epidérmico da conjuntiva.

Não existe bronzeado saudável. Qualquer um é uma reação instintiva da pele a uma agressão, uma resposta aos danos causados ao DNA celular pela exposição à radiação ultravioleta, emitida tanto por fontes naturais como o sol, como artificiais como as câmaras de bronzeamento.

Mas as câmaras de bronzeamento artificial emitem radiação UV-A (ultravioleta A). Ela penetra de maneira profunda na pele, altera as fibras de colágeno e elastina e amplia o risco de câncer.

Como a radiação UV-A não causa vermelhidão, ao contrário do que ocorre com a radiação UV-B, muitos adeptos do bronzeamento artificial acreditam que a prática é mais segura [do que a exposição solar] e não danifica a pele. Mas, na verdade, é o oposto."

Meire Parada, médica dermatologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a VivaBem em 2022.

O uso de câmaras de bronzeamento antes dos 20 anos aumenta em 47% a ocorrência de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele, e que pode ser fatal. Os dados são da Academia Americana de Dermatologia.

*Com informações de matérias publicadas em 11/11/2022, 19/02/2023 e 23/01/2025.