7 dicas fáceis de seguir para não abandonar a atividade física

Muitas pessoas começam a se exercitar, mas desistem depois de algumas semanas ou meses, por não sentirem prazer na atividade física. Para evitar isso, o mais importante é escolher um esporte ou exercício de que você realmente goste.

Além disso, algumas estratégias podem ajudar a manter a motivação e fazer com que a atividade física se torne um hábito natural na sua rotina. Confira algumas dicas a seguir.

1. Ache o melhor horário para seu corpo

É natural: algumas pessoas têm mais disposição para se exercitar de manhã, enquanto outras preferem se mexer à noite. Isso pode estar ligado a fatores hormonais e ao seu nível de energia ao longo do dia. Por isso, observe seu ritmo e escolha o momento que funciona melhor para você.

2. Crie recompensas

Uma pesquisa mostrou que receber recompensas após cumprir etapas do treino ajuda a manter a motivação.

Os benefícios dos exercícios podem ser imediatos (bem-estar, disposição) ou de longo prazo (perda de peso, ganho de resistência física, definição muscular). Como muitas pessoas focam apenas nos resultados demorados, acabam desistindo. Para evitar isso, vale se presentear ao atingir pequenas metas, como um mês sem faltar aos treinos. Algumas ideias de recompensa incluem:

Comer algo de que gosta (com moderação, se o objetivo for emagrecer);

Fazer uma massagem após um treino intenso;

Comprar um item esportivo novo;

Experimentar um treino em outro local.

3. Malhe com alguém que goste da mesma modalidade que você

Treinar com um amigo é um ótimo incentivo, pois cria um compromisso tanto com a atividade física quanto com o colega. A ideia de deixar alguém na mão pode ajudar a manter a frequência, mesmo em dias de cansaço ou imprevistos.

Além disso, um parceiro de treino pode motivar, desafiar e ajudar a acompanhar sua evolução, tornando os exercícios mais dinâmicos e produtivos.

4. Arrume as roupas de treino na véspera

Organizar sua mochila da academia ou separar os acessórios de corrida na noite anterior ajuda a preparar sua mente para o treino. Isso cria um compromisso com a atividade física e reduz a preguiça, afinal, já está tudo pronto. Além disso, evita desculpas como "acordei atrasado e não tive tempo de malhar".

5. Veja os resultados além da balança

A balança mostra apenas o peso, mas músculos também pesam. Isso significa que você pode estar perdendo gordura sem ver diferença nos números.

O mais importante é acompanhar sua composição corporal (massa muscular x gordura), que pode ser medida com uma avaliação física ou uma balança de bioimpedância.

Se não tiver acesso a esses recursos, observe as medidas da cintura ou perceba se as roupas estão ficando mais folgadas. Esses são sinais reais de progresso.

6. Crie metas curtas e possíveis de atingir

Estabelecer metas realistas e de curto prazo é essencial para manter a motivação. Se seu objetivo é perder 50 kg, por exemplo, não adianta querer alcançar isso rapidamente. O ideal é focar em pequenas conquistas, como perder 500 g a 1 kg por semana.

Outra estratégia é não focar apenas no peso, pois ele pode variar como vimos acima. Em vez disso, defina desafios que ajudem no seu progresso, como ir à academia cinco dias seguidos ou ficar um mês sem furar a dieta. Pequenos passos tornam o grande objetivo mais fácil de alcançar.

7. Alimentação na véspera

Acertar na alimentação na noite anterior faz toda a diferença para acordar disposto. Alimentos pesados e de difícil digestão podem atrapalhar o sono, impedindo um descanso de qualidade. O corpo se recupera melhor durante as fases mais profundas do sono, o que ajuda você a despertar com mais energia.

