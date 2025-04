Val Kilmer morreu aos 65 anos: por que pneumonia pode ser fatal?

O ator Val Kilmer, 65, morreu ontem em Los Angeles, nos Estados Unidos. A filha dele, Mercedes Kilmer, confirmou que a causa da morte foi uma pneumonia, de acordo o jornal New York Times.

O que é pneumonia

É o termo que se refere a toda inflamação aguda nos pulmões. Na maioria das vezes essa doença é causada por infecções provocadas por vírus ou bactérias. Mas fungos, outros organismos e substâncias também podem ser os responsáveis por essa condição.

As principais estruturas envolvidas na pneumonia são os alvéolos: são pequenos sacos de ar onde acontecem as trocas gasosas —eles se inflamam e podem ficar cheios de pus, causando febre, tosse e dificuldade para respirar. Os brônquios (que ligam os alvéolos à traqueia) também podem ser afetados.

Doença pode levar à morte se não tratada a tempo. Isso pode ocorrer especialmente no caso de pacientes mais vulneráveis, como crianças pequenas e idosos.

A pneumonia está entre as doenças que mais causam hospitalizações no Brasil e no mundo. No país, afeta cerca de 900 mil pessoas por ano.

Quais são os sintomas

Febre;

Tosse (seca ou produtiva);

Mal-estar geral;

Dor torácica que surge ou piora com a tosse ou ao respirar;

Falta de ar ou dificuldade para respirar (dispneia).

Também podem surgir:

Respiração rápida (taquipneia, mais comum em crianças pequenas);

Dor de cabeça;

Suor;

Calafrio;

Perda de apetite;

Fadiga;

Confusão mental (mais comum em idosos).

Quando procurar o médico?

Sempre que uma pessoa tiver febre alta e/ou dor no peito ou dificuldade para respirar. Consulte o médico ou serviço de urgência nestes casos, principalmente se o quadro envolver criança, idoso, paciente imunodeprimido ou com doenças crônicas.

Como é o tratamento

O paciente deve repousar e receber cuidados de suporte, como hidratação adequada, uso de antipiréticos e analgésicos. A escolha da terapia para inibir a proliferação depende do tipo de micro-organismo com maior probabilidade de estar por trás da infecção, o que nem sempre é possível determinar na hora.

A duração do tratamento depende da gravidade, mas a maioria dos pacientes se restabelece em cerca de duas semanas. Nos casos graves, os pacientes podem apresentar sintomas como fadiga por mais tempo.

Complicações possíveis

Nos pacientes com sistema imunológico comprometido ou nos casos de organismos mais resistentes, há risco de complicações. São elas: a formação de líquido ou abcesso (formação de cavidade com pus que requer drenagem) no pulmão, algumas bem graves e com risco de sequelas, como a baixa oxigenação, e a sepse, quadro que se instala quando a bactéria cai na circulação sanguínea e se dissemina, causando falência múltipla de órgãos e podendo levar à morte.

Como prevenir

Mantenha a vacinação em dia, principalmente se você apresenta algum fator de risco ou convive com alguém nessa condição;

Pare de fumar;

Siga as orientações médicas corretamente sempre que tiver alguma infecção aguda ou condição crônica, como diabetes, doenças do coração, asma, DPOC (doença pulmonar obstrutiva crônica) ou HIV, entre outras;

Se você acabou de virar mãe, procure amamentar. O aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida também é uma forma de proteger seu filho de doenças;

Cultive medidas de higiene como lavar as mãos com frequência e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Isso evita a transmissão e o contágio pelo vírus da gripe, entre outros patógenos.

*Com informações de reportagens de julho de 2024 e janeiro de 2019.