Reino Unido impõe autorização de viagem aos turistas europeus

Os turistas europeus que chegarem ao Reino Unido a partir desta quarta-feira (2) precisarão de uma Autorização Eletrônica de Viagem (ETA), que visa reforçar a segurança nas fronteiras, segundo as autoridades britânicas.

Depois de impor esse sistema em janeiro a cidadãos de 50 países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália, agora é a vez dos turistas de cerca de 30 países europeus solicitarem a autorização para entrar no Reino Unido.

A partir de 2 de abril, os cidadãos que planejarem sua entrada no Reino Unido, que deixou a União Europeia há cinco anos com o Brexit, devem preencher um formulário para obter este documento digital de pagamento.

"Se alguém não for cidadão de um país que exija visto, seja britânico ou irlandês, queremos coletar suas informações antes da partida para verificar se ele tem permissão para entrar no Reino Unido", explica Phil Douglas, diretor-geral da Polícia de Fronteira Britânica.

Os viajantes devem obter permissão com antecedência baixando um aplicativo específico, "UK ETA", ou acessando o site do governo britânico, gov.uk.

Para obtê-lo, eles terão que pagar 10 libras (US$ 15,50 ou R$ 88,41), valor que aumentará para 16 libras (US$ 20,60 ou R$ 117,51) a partir de 9 de abril.

"É um procedimento que os ingleses justificam por razões de segurança. Acredito que há uma motivação econômica", diz Renaud Ruer, um profissional da indústria vinícola, na Gare du Nord de Paris, antes de embarcar no trem para Londres nesta quarta-feira.

- Válido por dois anos -

O documento, que está disponível desde 5 de março, permitirá que o turista permaneça no Reino Unido por até seis meses por vez, com a opção de entrar e sair do país por dois anos sem precisar renová-lo.

O processo é semelhante ao imposto pelos Estados Unidos, com um documento chamado ESTA.

A partir de agora, qualquer pessoa que chegar ao Reino Unido deverá ter um visto ou um ETA, que será exigido na estação de trem ou no aeroporto de onde o passageiro partir.

"Por enquanto, não tivemos nenhum passageiro impedido de viajar por não ter um ETA", disse um funcionário da Eurostar, a empresa ferroviária que conecta a capital francesa a Londres, na Gare du Nord de Paris.

Segundo o diretor-geral da Polícia de Fronteira Britânica, Phil Douglas, haverá um "período de transição" com uma certa tolerância, que deve durar até "setembro ou outubro".

Após esse período, com certos graus de flexibilidade, pessoas sem esse documento "não terão direito a embarcar em avião ou trem para vir ao Reino Unido".

O governo britânico recomenda solicitar a autorização pelo menos três dias antes da viagem, pois verificações adicionais podem ser necessárias em alguns casos.

Com exceção da Irlanda, todos os cidadãos da UE, menores e adultos, devem fazê-lo, exceto aqueles que possuem o visto de residência no Reino Unido.

