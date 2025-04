Recursos de IA do iPhone 16 começam a valer no Brasil; entenda o que muda

O pacote de recursos com inteligência artificial Apple Intelligence já está disponível no Brasil. O anúncio foi feito ontem pela Apple. A atualização começou a valer primeiramente nos Estados Unidos, em inglês, e depois começou a ser ampliada para outros idiomas.

De acordo com a Apple, a novidade acompanha o lançamento do iOS18.4, do iPadOS 18.4 e do macOS Sequoia 15.4. Antes disso, os recursos de IA da Apple estavam limitados a uma versão beta para iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad e Mac com chip M1 e posterior.

O que é Apple Intelligence?

A Apple Intelligence é um sistema com recursos de inteligência artificial. Entre suas funções estão:

Reescrita, revisão e resumo de textos em e-mail, notas, mensagens e aplicativos

Ferramenta Proofread, que verifica gramática e sugere edições no texto

Busca inteligente com descrição de imagens e vídeos no app Fotos

Gerenciamento inteligente de notificações, como o modo de reduzir interrupções para mostrar somente o que exige atenção imediata

Criação de emojis com imagens da fototeca e possibilidade de personalização (como adicionar chapéu e óculos de sol, entre outras)

Ferramenta para remoção de pessoas e objetos ao fundo de imagens

Geração de imagens em estilos de animação 3D, ilustração e desenho, com o Image Playground

Respostas mais naturais da assistente de voz Siri para melhor compreensão dos usuários

Caixa de entrada de e-mails que apresenta resumos sem a necessidade de abrir a mensagem

Inteligência visual, usando a câmera para traduzir textos, detectar números de telefone, entre outras funções, ativando o controle da câmera no iPhone 16 ou iPhone 16Pro e botão de ação no iPhone 15 Pro e iPhone 16e

Integração com ChatGPT

A Apple também anunciou a integração do ChatGPT, famoso robô de conversas da OpenAI, para funcionar junto à Siri e em ferramentas de escrita em todo o ecossistema da Apple. Assim, não será preciso trocar de aplicativo para ter acesso ao recurso.

Os usuários podem ativar essa integração com o ChatGPT e controlar quais informações serão usadas. Não é necessário ter conta na plataforma de IA para usar essa integração; no entanto, nesse caso, o serviço não armazenará as solicitações em seu histórico.

No quesito privacidade, a Apple explicou que combinou o processamento de IA nos dispositivos com o uso de computação em nuvem em situações específicas. Esse modelo, ligado ao ChatGPT, é utilizado principalmente para tarefas que demandam mais dados.

Segundo a empresa, nos dois casos, existem camadas de segurança que mantêm a privacidade das informações de cada usuário.

Quais iPhones vão receber a IA?

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Confira outros dispositivos da Apple que também vão receber a Apple Intelligence em um segundo momento:

iPad Pro M4

iPad Pro M2

iPad Pro M1

iPad Air M2

iPad Air M1

MacBook Air M3

MacBook Air M2

MacBook Air M1

MacBook Pro M3/M3 Pro/M3 Max

MacBook Pro M2/M2 Pro/M2 Max

MacBook Pro M1/M1 Pro/M1 Max

iMac M3

iMac M1

M2/M2 Pro Mac mini

M1 Mac mini

Mac Studio M2 Max/M2 Ultra

Mac Studio M1 Max/M1 Ultra

M2 Ultra Mac Pro

*Com informações de matéria publicada em 10/09/2024, com MacRumors e The Verge.

