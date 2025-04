Professora é atacada a facadas por alunos no RS; 2 são apreendidos

A professora de 34 anos atacada com facas por dois adolescentes em uma escola de Caxias do Sul (RS) ontem teve alta hospitalar no início da tarde de hoje, segundo o delegado regional de Caxias do Sul, Augusto Cavalheiro Neto.

Os adolescentes, de 14 e 15 anos, investigados pelo ataque, deverão ser encaminhados à Fase (Fundação de Atendimento Socioeducativo). A Justiça autorizou a transferência hoje.

O que aconteceu?

A professora sofreu golpes na região da nuca, cabeça e costas, mas sobreviveu. "Não foi grave por um milagre", disse Cavalheiro ao UOL. Após o ataque, ela foi socorrida e levada para o Hospital Unimed em Caxias do Sul, e teve alta no início da tarde de hoje.

Os adolescentes foram apreendidos no final da tarde de ontem, cerca de três horas após o ocorrido. Eles estavam escondidos em um matagal próximo à Escola Municipal de Ensino Fundamental João de Zorzi, onde o ataque aconteceu. Desde então, estão na carceragem do Plantão da Polícia Civil (DPPA) de Caxias do Sul.

O ataque ocorreu por volta das 14h, durante uma aula do 7º ano. Os adolescentes se levantaram e atacaram a professora, mesmo diante dos outros alunos, que testemunharam a ação. No ataque, cada um utilizou uma faca, que ainda não foram encontradas, mas buscas seguem sendo realizadas no matagal próximo à escola. Segundo o delegado, as facas são normalmente utilizadas em churrascos.

A professora ainda não foi ouvida pela Polícia Civil, mas isso deverá acontecer assim que ela tiver condições de depor. Já os alunos que testemunharam o ataque foram ouvidos.

Para o delegado, que classificou o caso como "gravíssimo", não há dúvida alguma em relação à autoria do fato, diante das provas e do que foi dito pelas testemunhas. Os dois adolescentes devem permanecer apreendidos por pelo menos 90 dias. Eles deverão responder por ato infracional equiparado à tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, fútil e com uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima.

Uma outra adolescente, de 13 anos, também é suspeita de participação no ataque, mas ela foi ouvida e liberada. Cavalheiro afirma que não há certeza sobre a participação dela no ataque, uma vez que ela não atuou diretamente. A investigação irá apurar se ela contribuiu de alguma forma com os outros dois adolescentes.

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil trabalha com algumas hipóteses, que não foram reveladas para "evitar falsas acusações".

A sala de aula conta com uma câmera de segurança, mas o equipamento foi danificado antes do ataque, o que seria um indicativo de que o ataque foi planejado, segundo a Polícia.

As aulas em toda a rede municipal de Caxias do Sul foram suspensas hoje e serão retomadas amanhã. Uma reunião ainda hoje deverá definir quando as aulas serão retomadas na Escola João de Zorzi.

A SMED (Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul) informou, por meio de nota, que está dando suporte à comunidade escolar diante do ocorrido e que a preocupação é com o bem-estar de estudantes e professores. A pasta afirma que medidas estão sendo tomadas para garantir o acolhimento dos envolvidos e que os alunos envolvidos no episódio já vinham sendo acompanhados pela escola. Após o ocorrido, a equipe da SMED seguirá monitorando a situação e providenciando os encaminhamentos necessários.