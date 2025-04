Preço do petróleo chega a quase US$ 75 à espera do tarifaço de Trump

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quarta-feira, com os participantes do mercado se preparando para as tarifas recíprocas dos Estados Unidos, o que provavelmente aumentará a incerteza dos investidores e o risco de uma guerra comercial global.

Os contratos futuros do Brent subiram 0,6%, a US$ 74,95 por barril. Os contratos futuros do petróleo WTI (West Texas Intermediate) dos EUA subiram 0,7%, para US$ 71,71.

Os investidores ignoraram os dados dos estoques de petróleo do governo dos EUA, em sua maioria baixistas. Os estoques de petróleo dos EUA registraram um aumento surpreendentemente grande de cerca de 6,2 milhões de barris na semana passada, segundo dados da Administração de Informações sobre Energia.

"Na minha opinião, o relatório foi baixista, com estoques maiores de petróleo e aumento dos estoques totais de petróleo", disse Giovanni Staunovo, analista do UBS. "Mas o mercado o considerou neutro, já que o acúmulo de petróleo é impulsionado por um aumento acentuado nas importações canadenses de petróleo, provavelmente antes do temor da introdução de novas tarifas."

As políticas tarifárias do presidente Donald Trump podem estimular a inflação, desacelerar o crescimento econômico e aumentar as disputas comerciais, possibilidades que limitaram os ganhos dos preços do petróleo.