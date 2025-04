O que esperar do anúncio das tarifas de Donald Trump

O anúncio das tarifas recíprocas a todos os países que fazem comércio com os EUA está marcado para as 17h (horário de Brasília) de hoje. Os detalhes do plano serão revelados por Donald Trump no jardim da Casa Branca.

Nos bastidores, a equipe de Trump discute três modelos: uma tarifa única de 20% sobre quase todos os produtos importados pelos EUA; tarifas individuais por país, calculadas com base nas barreiras que os EUA enfrentam em cada mercado; ou a classificação dos países em categorias, com uma tarifa única para cada categoria, provavelmente menor do que 20%.

Também não está claro se as tarifas vão se somar às taxas já anunciadas sobre as importações de alguns produtos (automóveis e aço) e países (China, Canadá e México).

De acordo com a Casa Branca, as novas tarifas entrarão em vigor imediatamente.

Wall Street Journal vê Brasil como 'provável vencedor'

Uma reportagem publicada com destaque hoje no Wall Street Journal diz que o Brasil aparece como um provável ganhador na guerra comercial deflagrada por Donald Trump.

Assinado pela correspondente em São Paulo, Samantha Pearson, o artigo afirma que o país pode aumentar suas vendas para a China, ocupando o espaço de produtos americanos, e para o mercado americano, no lugar da China.

O texto admite que o Brasil pode ser penalizado pelo anúncio de tarifas hoje à tarde pelo presidente Trump, "mas é provável que a China enfrente tarifas mais altas, dando aos produtos brasileiros uma vantagem relativa".

O jornal nota que desde o começo do ano o principal índice da bolsa de São Paulo subiu 9% enquanto o S&P 500, da bolsa de Nova York, registrou uma queda de 4,2%. Saiba mais.

MP espanhol recorrerá contra Daniel Alves

O Ministério Público espanhol anunciou hoje que recorrerá contra a anulação da condenação do ex-jogador Daniel Alves por estupro. A sentença foi anunciada pelo tribunal de apelações da Catalunha na semana passada.

Em uma decisão unânime, três juízas e um juiz do tribunal de segunda instância anularam a condenação por julgar que as provas apresentadas não foram suficientes para convencê-los da culpa de Daniel Alves.

O comunicado do tribunal também apontou incoerências no depoimento da denunciante e o descreveu como "não confiável".

Daniel Alves havia sido condenado em primeira instância em 2023 a 4 anos e 6 meses de prisão pelo estupro de uma mulher de 23 anos em um banheiro de uma boate de Madri. Ele cumpria a pena em liberdade condicional.

Abin: Paraguai convoca embaixador brasileiro

O governo do Paraguai anunciou ontem a convocação do embaixador brasileiro em Assunção e exigiu explicações sobre a operação de espionagem da Abin contra o país.

O embaixador paraguaio em Brasília também foi chamado de volta, o que, na tradição diplomática, equivale a uma manifestação pública de descontentamento com o Brasil.

A operação da Abin envolveu a invasão de computadores do governo paraguaio, incluindo a Presidência, para obter informações sigilosas durante a negociação entre os dois países sobre o tratado da Usina da Itaipu.

O caso, sob investigação da Polícia Federal, foi revelado pelo repórter Aguirre Talento, do UOL, na segunda-feira.

A ação de espionagem teve início no final do governo Bolsonaro e, segundo o depoimento de um agente da Abin à PF, teve sua continuação aprovada pelo diretor Luiz Fernando Corrêa durante a gestão Lula. Em nota, o governo confirmou a existência da operação, mas disse que ela foi encerrada "em 27 de março de 2023, tão logo a atual gestão tomou conhecimento do fato".

Derrota de Trump nas urnas

Donald Trump sofreu sua primeira grande derrota eleitoral desde que assumiu o segundo mandato em janeiro.

O candidato conservador a juiz da Suprema Corte de Wisconsin, Brad Schimel, perdeu ontem a eleição para a juíza de posições progressistas Susan Crawford. Schimel tinha o apoio da Casa Branca e de Elon Musk, que se envolveu pessoalmente na disputa e colocou mais de 20 milhões de dólares na campanha de Schimel - um recorde para uma eleição desse tipo.

A vitória de Crawford mantém a maioria de tendência liberal na corte.

Em duas outras eleições, na Flórida, para as vagas de Mike Waltz e Matt Gaetz, que renunciaram ao mandato de deputado para participar do governo Trump, os candidatos republicanos venceram, mas com uma margem mais apertada do que em disputas anteriores.

EUA pedem pena de morte a suspeito de assassinato em NY

A secretária de Justiça e procuradora-geral de Donald Trump, Pam Bondi, orientou os promotores federais a pedir a pena de morte para Luigi Mangione, acusado pelo assassinato do presidente-executivo do UnitedHealth Group, Brian Thompson.

"O assassinato de Brian Thompson foi um crime premeditado, a sangue-frio, que chocou a América", disse Bondi.

Thompson foi morto a tiros quando chegava a um encontro de acionistas em um hotel de Nova York, em dezembro do ano passado.

Mangione, de 26 anos, foi preso cinco dias depois e se declarou inocente. Investigadores acreditam que ele matou Thompson por seu ódio a empresas de planos de saúde.

A advogada de Mangione, Karen Friedman Agnifilo, chamou a decisão de uma "barbaridade" e acusou o governo de "defender a indústria de seguros de saúde falida, imoral e assassina".