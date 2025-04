Não é a bagunça! Saiba o que as visitas notam primeiro na sua casa

Muita gente acredita que a falta de organização é a primeira coisa que chama atenção de quem visita sua casa. No entanto, o que realmente se destaca logo de início é o cheiro do ambiente. O olfato é um sentido poderoso, diretamente ligado às emoções e memórias, o que faz com que o aroma do lar cause uma impressão instantânea — positiva ou negativa — nos convidados.

Só depois do cheiro é que outros aspectos começam a ser notados, como a organização e a limpeza, especialmente em espaços como a cozinha e o banheiro. Por isso, manter esses ambientes arrumados e higienizados faz toda a diferença para garantir uma recepção mais agradável.

Cuidado com incensos

Imagem: iStock

Na busca por uma casa mais cheirosa, algumas pessoas podem utilizar incensos, mas você sabia que a fumaça e o cheiro intenso deles podem ser prejudiciais à saúde quando há exposição excessiva? Não apenas pela fumaça, mas também pela composição química, que pode conter substâncias como benzeno e fragrâncias sintéticas.

Se o aroma for muito forte, o incenso pode irritar as vias respiratórias, causando dor de cabeça, enjoo, tontura e até crises alérgicas, efeitos semelhantes aos provocados pela nicotina. Por isso, pessoas com asma, bronquite ou rinite devem evitar o uso desses produtos, pois sua inalação pode agravar os sintomas.

Outra substância comum em alguns lares é a naftalina, usada principalmente para afastar traças e insetos em gavetas e armários. No entanto, sua inalação em grandes quantidades também pode ser extremamente tóxica, causando anemia hemolítica, além de danos ao fígado e aos rins. Portanto, não é recomendável.

Casa perfumada requer segurança

O incenso aromático pode ser usado ocasionalmente, desde que em locais ventilados e longe de crianças e animais. As varetas são as mais comuns no Brasil, mas substâncias naturais, como ervas secas e resinas, são menos tóxicas. Além disso, queimar cascas de cítricos ajuda a eliminar odores, enquanto a citronela atua como repelente natural.

Já para substituir a naftalina com segurança, alternativas naturais como sachês de cravo-da-índia e canela, cascas secas de frutas cítricas (laranja e limão), algodão com óleos essenciais (lavanda, cedro ou hortelã-pimenta), folhas de louro ou pedaços de madeira de cedro são eficazes contra traças e insetos, além de perfumar o ambiente.

Outra forma de manter a casa cheirosa é aplicar produtos de limpeza nos pisos e móveis, como desinfetantes, ceras perfumadas e limpadores multiuso com fragrâncias suaves. No entanto, é importante evitar odores muito fortes, que podem causar irritação e desconfortos, especialmente para quem tem sensibilidade respiratória.

*Com informações de reportagens publicadas em 21/02/2023 e 17/04/2023