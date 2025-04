Livros de colorir voltam a ser febre com 'Bobbie Goods'; confira 6 opções

Seja para relaxar, se divertir ou só passar o tempo, os livros de colorir voltaram a fazer sucesso recentemente— e se engana quem acha que é uma atividade só para crianças. Em 2015, o sucesso de Jardim Secreto, da ilustradora Johanna Basford, trouxe ilustrações de flores, mandalas e outros elementos, transformando o ato de colorir em algo eficaz para aliviar o estresse.

Em 2024, uma nova febre de livros para colorir surgiu e ainda se faz presente: os Bobbie Goods. No TikTok, não faltam vídeos virais de pessoas pintando as ilustrações minimalistas de animais — ursos, gatos, capivaras, coelhos e muitos outros — explorando a criatividade com lápis de cor, giz de cera, canetinhas, aquarela e entre outros materiais.

Livros Bobbie Goods retratam animais em cenas do cotidiano Imagem: Reprodução/ Amazon (Luiza Alvarenga)

O fenômeno se reflete nas vendas: os livros Bobbie Goods ("Do dia para a noite" e "Dias quentes") lideram a lista dos mais vendidos de março de 2025, segundo a PublishNews.

Pensando em quem quer incluir uma atividade relaxante no dia a dia, o Guia de Compras UOL separou diferentes opções de livros e canetas com descontos de até 33%. Confira a lista a seguir:

Livros de colorir

Possui 20 páginas destacáveis para colorir;

Com checklist de pintura e uma página específica para teste de cores;

Recomendado colorir com giz de cera, canetinhas/marcadores coloridos e lápis de cor.

Possui 20 páginas destacáveis para colorir;

Também acompanha checklist de pintura e página para teste de cores.

Papel de alta gramatura;

Possui 48 páginas com 24 ilustrações exclusivas.

Com 32 ilustrações originais para colorir;

Promete desenhos amplos e de fácil preenchimento.

Ilustrações exclusivas para colorir;

Possui uma página de teste de cores;

Com fichas no verso de cada desenho para descrever como se sentiu ao pintar e quais materiais usou.

Canetas e lápis para colorir

Kit com 24 EcoLápis Supersoft;

Tecnologia de mina macia, que proporciona máximo conforto ao pintar;

Promete cores vivas e boa cobertura sobre papéis claros e escuros;

Disponível em diferentes quantidades de lápis, que variam de preço.

Possui 36 canetas com ponta dupla para colorir;

As tampas são codificadas por cores para facilitar a organização;

Tinta à base de água, fácil de fluir e inodor;

Disponível em diferentes quantidades de canetas, que variam de preço.

