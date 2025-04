Cheiro de casa de rico? Limpador de R$ 18 é comparado com perfume de grife

O Guia de Compras UOL encontrou o limpador perfumado de chá branco, da marca Coala, com um desconto interessante, saindo por R$ 18 na Amazon e Shopee. O produto faz sucesso entre os consumidores, principalmente por viralizar nas redes sociais pelo aroma semelhante ao perfume da empresária e designer brasileira Tânia Bulhões.

Segundo o fabricante, este limpador é concentrado e deve ser diluído em água, o que também proporciona um uso mais econômico do produto. Confira mais informações sobre o limpador e as opiniões de quem o comprou:

O que diz a Coala sobre o limpador?

Essência suave;

Frasco com 120 ml;

Promete perfume duradouro;

Sensação prolongada de limpeza, frescor e bem-estar;

Recomenda-se diluir oito gotas do produto em um litro de água para aplicar nas superfícies;

É necessário testar o produto em uma pequena área antes do uso para evitar manchas.

O que diz quem comprou?

A Shopee acumula 8,7 mil avaliações do limpador, com nota média de 4,9 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos são o perfume e a fixação do limpador no ambiente.

Maravilhoso esse cheiro, amei esse limpador perfumado. Ótimo preço e entrega rápida. Não imaginava que era tão perfumado. [...] Marcia Paula

Eu comprei porque viralizou como tendo a fragrância da Tânia Bulhões. Não conhecia o produto e nunca tinha usado, mas agora não vou ficar sem. É cheiroso e deixa um ótimo perfume em casa depois da limpeza. Recomendo a compra. Flavia

Cheirinho super leve e gostoso. Comprei por curiosidade depois de tanto ouvir falar bem e gostei bastante. Entrega rápida. Julia Barros Oliveira

Chegou muito bem embalado, de excelente qualidade. Vou usar pra fazer o perfume da Tânia Bulhões. Tati Braga

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam da baixa fixação do limpador e à semelhança do aroma com um perfume masculino.

O produto veio bem embalado e chegou rápido. Porém usando ele percebi que o cheiro vai embora rápido. Por esse motivo, decidi comprar o difusor de ambientes da mesma linha. Tayrine Castori

Comprei pelos comentários positivos, mas sinceramente não curti esse cheiro, pois lembra perfume masculino e não achei a fixação boa. Andrea Rodrigues

Veio bem embalado, mas achei a fragrância muito forte, parece um perfume e não um aroma ambiente. Kauan

A entrega chegou atrasada. A essência é cheirosa, mas não fixou tanto no ambiente. Alexsandro Soarez

