Líder de Mianmar prepara viagem ao exterior após terremoto, grupos de ajuda clamam por acesso

(Reuters) - O líder da junta de Mianmar, Min Aung Hlaing, deixará seu país para uma rara viagem a uma cúpula regional nesta semana, informou a Tailândia, enquanto grupos de ajuda pediam que as restrições fossem diminuídas para alcançar mais sobreviventes de um terremoto devastador.

O terremoto de magnitude 7,7, um dos mais fortes a atingir Mianmar em um século, sacudiu uma região que abriga 28 milhões de pessoas, derrubando edifícios, arrasando comunidades e deixando muitos sem comida, água e abrigo.

Os militares têm tido dificuldades para administrar Mianmar desde seu retorno ao poder em um golpe de 2021 que destituiu o governo civil eleito da ganhadora do Prêmio Nobel Aung San Suu Kyi. A tomada de poder pelos militares fez com que a economia e os serviços básicos, incluindo os de saúde, ficassem em frangalhos em meio a um surto de guerra civil.

O número de mortos no terremoto subiu para 2.886 na quarta-feira, informou a mídia estatal.

Mohammed Riyas, diretor da Cruz Vermelha Internacional em Mianmar, disse que as necessidades humanitárias são impressionantes, com hospitais sobrecarregados, falta de medicamentos e riscos crescentes de doenças transmitidas pela água.

"Pode levar semanas até que entendamos a extensão total da destruição causada por esse terremoto, já que as linhas da rede de comunicação estão desativadas e o transporte foi interrompido", disse ele à Reuters.

"As pessoas precisam de cuidados médicos urgentes, água potável, barracas, alimentos e outras necessidades básicas. O fornecimento de serviços de saúde que salvam vidas é fundamental."

A Tailândia confirmou que Min Aung Hlaing deixará Mianmar para participar de uma cúpula de países do sul da Ásia, em sua maioria, em Bangcoc, na sexta-feira -- uma viagem ao exterior incomum para um general que é considerado um pária por muitos países e é alvo de sanções ocidentais e de uma investigação do Tribunal Penal Internacional.

"Ele participará da reunião no dia da cúpula", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Nikorndej Balankura. "No entanto, ainda não recebi sua programação de viagem."

O chefe da junta está impedido de participar das cúpulas do bloco do Sudeste Asiático, Asean.

Ainda assim, alguns analistas dizem que o terremoto e a reunião desta semana, que incluirá os líderes dos vizinhos Tailândia, Índia e Bangladesh, podem aumentar a legitimidade de Min Aung Hlaing, no momento em que ele está avançando com uma eleição em dezembro que, segundo se espera, perpetuará o regime militar.

