'Bem grande e de ótima qualidade': jogo de toalhas Karsten está com 30% OFF

O que a Karsten diz sobre esse jogo de toalhas?

Fios em algodão com gramatura de 360g /m²;

/m²; Kit com duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto;

Tecnologia anti-pilling (promete não formar bolinhas);

Toque suave;

Promete alta absorção e durabilidade;

Disponível em diferentes cores, como rosa/azul marinho, salmão/azul, bege/marrom, bege e cinza.

O que diz quem o comprou?

O produto tem uma nota média de 4,7 do total de cinco. Confira algumas das 2.800 avaliações feitas por consumidores.

Entregue dentro do prazo. Lindo conjunto. Ótimo material. Excelente custo-benefício.

Laís

Vieram bem embaladas e em perfeito estado. Sem manchas, rasgos ou costuras abertas. A qualidade é boa para o preço que foi. Gosto muito da marca. São lindas as cores.

Tayna Lelis

Amei. Enviaram no mesmo dia e achei a entrega rápida. A toalha é bem grande, não é muito grossa, mas achei de ótima qualidade.

Gerlaine

Pontos de atenção

Contudo, alguns compradores reclamam que a toalha é mais fina do que esperavam.

Esperava que fossem mais grossas, mas gostei bastante. Parecem secar bem e as cores são bem bonitas. A entrega foi rápida. Comprarei outras cores!

Nathalia Rodrigues

Ótimo tecido, é macio. Só não são muito grossas. Pelo valor, vale a pena. Paguei na promoção.

Julia

As toalhas são ok. Eu achei um pouco fina e a absorção delas não é isso tudo, mas, pelo preço, atende bem.

Gabriel

