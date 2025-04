Homem sequestra ex e é descoberto durante audiência de violência doméstica

Do UOL, em São Paulo

Um homem foi preso ontem após sequestrar a ex-companheira e ser flagrado com ela durante uma audiência online sobre violência doméstica em Recanto das Emas, no Distrito Federal.

O que aconteceu

O crime foi descoberto durante a videoconferência. A vítima havia sido sequestrada na noite da última segunda-feira, um dia antes de prestar depoimento na audiência em que seu ex respondia pela Lei Maria da Penha.

A mulher mostrou disfarçadamente o homem durante a chamada. Ao ser questionada por um dos membros do Ministério Público se estava bem, ela responde que sim e vira a câmera para mostrar o suspeito, que estava ao lado dela dentro de um carro.

O homem apareceu de cabeça abaixada, tentando se esconder. Na sequência, sem dizer nada, a mulher faz sinal de negativo e tenta mostrar o local em que estava. Os funcionários do MP perguntam, então, onde o veículo estava estacionado e são interrompidos pelo suspeito. ''Videoconferência, não quero saber de conversa não. Faz só a audiência aí'', diz.

Os servidores do MP e do Tribunal de Justiça perceberam que se tratava de um sequestro. A Polícia Militar montou um cerco e posicionou equipes nas possíveis rotas de fuga do agressor, que foi localizado por volta das 18h na rodovia DF-457.

O suspeito foi preso em flagrante. Além da acusação de sequestro, foi cumprido um mandado de prisão em aberto contra ele por descumprimento de medida protetiva.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.