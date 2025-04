Holzmann diz não ver motivos para mais cortes de juros pelo BCE já que taxa não é mais restritiva

FRANKFURT (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Robert Holzmann disse que não há razão para cortar ainda mais a taxa de juros, uma vez que ela não estão mais restringindo o crescimento econômico na zona do euro e a inflação continua desacelerando como esperado.

Em uma entrevista à Reuters, Holzmann exaltou os dados publicados na terça-feira, que mostraram que a inflação da zona do euro, inclusive no setor de serviços, desacelerou no mês passado.

Os dados fomentaram as apostas em um sexto corte consecutivo da taxa de juros na próxima reunião do BCE, em abril, o que reduziria a taxa de depósito de 2,5% para 2,25%.

Mas Holzmann, que foi o único a discordar do mais recente corte de juros pelo BCE em março, expressou cautela, argumentando que a economia não precisa ser estimulada.

"Presumimos que a inflação cairia", disse o presidente do banco central da Áustria. "Como estamos neutros e a inflação está convergindo para a meta, não há razão para nos tornarmos acomodatícios."

O BCE estima que a taxa neutra, que não sufoca nem estimula o crescimento econômico, esteja em uma faixa entre 1,75% e 2,25%, mas há uma incerteza considerável sobre se essa taxa pode ser estimada com alguma precisão.

O crescimento dos preços ao consumidor nos 20 países que compartilham o euro diminuiu para 2,2% em março, um pouco acima da meta de 2% do BCE, de 2,3% em fevereiro, graças a uma grande queda nos custos de energia e à desaceleração da inflação de serviços.

(Por Francesco Canepa)