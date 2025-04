Defesa de Civil alerta para fortes chuvas em São Paulo

Alerta para chuvas de forte intensidade em diversas regiões do estado paulista foi emitido hoje (2) pela Defesa Civil de São Paulo. Segundo o órgão, a mudança climática deve ocorrer entre amanhã (3) e sábado (5) e atingir principalmente as cidades do litoral norte, da Baixada Santista, do Vale do Paraíba, da região metropolitana de São Paulo, do Vale do Ribeira e também das regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

A intensidade deve ser ainda mais alta nas cidades litorâneas e no Vale do Paraíba, com potencial para gerar alagamentos, deslizamentos de terra e outros transtornos, especialmente em áreas de risco.

Recomendação

Por causa desta previsão, a. O gabinete vai começar a funcionar a partir das 14h de amanhã e ficará monitorando a situação do estado em tempo real até o próximo domingo (6), ajudando a coordenar ações preventivas junto aos municípios paulistas.

A Defesa Civil alerta a população para que evite transitar por áreas alagadas ou próximas a córregos e rios durante a chuva intensa. Orientação é para que a população não se abrigue sob árvores ou estruturas metálicas durante temporais com raios e, em caso de ventos fortes, mantenha distância de janelas ou de objetos que possam se desprender.

Moradores de áreas de risco devem ficar atentos a sinais de rachaduras no solo ou inclinação de árvores e postes e procurem abrigos seguros caso percebam sinais de deslizamento.