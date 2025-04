Como identificar e se proteger do golpe do relacionamento (catfishing)

Golpes virtuais utilizam diversas táticas para chamar a atenção de suas vítimas, frequentemente explorando a urgência, fazendo ofertas tentadoras, propagando informações falsas ou se fazendo passar por entidades conhecidas. O Comprova analisou 11 dos golpes digitais mais comuns. Entenda como golpistas abordam suas vítimas pela internet ou pelo celular, conheça as táticas que utilizam para chamar a sua atenção e saiba como você pode se proteger dessas armadilhas.

Golpe do relacionamento (catfishing)

Como os golpistas abordam as pessoas: em aplicativos de namoro, criminosos se passam por pessoas atraentes.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: eles tentam ganhar a confiança da vítima através de suas imagens e depois passam a pedir dinheiro.

Qual é o objetivo do golpe: obter dinheiro ou chantagear a vítima. De acordo com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, esse é um golpe muito comum e que dificilmente ocorre no ambiente de outras redes sociais, que não sejam as redes de namoro.

Como se proteger: Para o especialista, é importante que a pessoa nunca faça uma transferência em dinheiro. "Eu compreendo que às vezes a pessoa está emocionalmente abalada e tem medo de perder aquela pessoa se ela não fizer o Pix, a transferência. Mas, em suma, é golpe. Ninguém que está genuinamente interessado vai querer você só se você fizer uma transferência. Se a pessoa está dependendo disso, é porque talvez ela não seja o par", alerta.

A quem denunciar: à Polícia Civil. Muitas vezes, a vítima se sente constrangida e tem vergonha de admitir que foi vítima do golpe, mas denunciar casos de catfishing ajuda a identificar criminosos que podem estar aplicando o mesmo golpe em outras pessoas. Como em outros casos, explica Paulo Trindade, aquele que aplica o golpe do relacionamento comete um crime. A depender da situação, ele pode se enquadrar nos crimes de estelionato, falsidade ideológica, extorsão, ameaça entre outros.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

Este conteúdo foi investigado por O Estado de S. Paulo e Alma Preta. A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, O Popular, Tribuna do Norte e Agência Tatu. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 01 de abril de 2025.