Como identificar e se proteger de golpes de chamadas de robôs

Golpes virtuais utilizam diversas táticas para chamar a atenção de suas vítimas, frequentemente explorando a urgência, fazendo ofertas tentadoras, propagando informações falsas ou se fazendo passar por entidades conhecidas. O Comprova analisou 11 dos golpes digitais mais comuns. Entenda como golpistas abordam suas vítimas pela internet ou pelo celular, conheça as táticas que utilizam para chamar a sua atenção e saiba como você pode se proteger dessas armadilhas.

Golpes de chamadas de robôs

Como os golpistas abordam as pessoas: ligações automáticas com gravações que se passam por órgãos como a Receita Federal ou empresas de tecnologia para solicitar informações ou pagamentos.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: Informam dados pessoais das vítimas para dar a falsa impressão de que a ligação é confiável.

Qual é o objetivo do golpe: roubar informações das vítimas ou fazer com que elas façam pagamentos. Esses golpes são mais sofisticados porque os criminosos possuem uma estrutura montada para o golpe, com uma central telefônica feita para falar com as vítimas como se fossem órgãos oficiais.

Como se proteger: de acordo com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, da ISH, é preciso estar atento a esses golpes porque os criminosos usam informações verdadeiras, que enganam as vítimas. "Por exemplo, estamos em época de Imposto de Renda, então vai começar a surgir muito golpe envolvendo o IR e a Receita Federal", diz. Para evitar cair em golpes assim, as pessoas não devem fornecer informações pessoais ou dados sensíveis por telefone, como senhas de cartão ou códigos de verificação. Na dúvida, é melhor desligar a ligação e entrar em contato com o órgão por meio de um canal oficial.

A quem denunciar: à Polícia Civil ou à Polícia Federal, caso o golpe envolva um órgão federal, e aos próprios órgãos citados pelo golpista.

Fontes que consultamos: Para esta checagem, o Comprova conversou com o especialista em segurança digital Paulo Trindade, Onsite Security Services Manager da ISH Tecnologia, utilizou dados do Banco Central e também consultou sites da Febraban, Banco Itaú, Idec, Correios e Serasa.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, eleições e possíveis golpes digitais e abre verificações para os conteúdos duvidosos que mais viralizam. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Este conteúdo foi investigado por O Estado de S. Paulo e Alma Preta. A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, O Popular, Tribuna do Norte e Agência Tatu. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 01 de abril de 2025.