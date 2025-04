Com números abaixo do esperado, Tesla entrega 336,7 mil veículos no 1º trimestre

São Paulo 02/04/2025 11h21 A Tesla entregou 336,7 mil veículos elétricos (EVs, em inglês) no primeiro trimestre de 2025, segundo relatório trimestral divulgado nesta quarta-feira, 2. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam 378 mil entregas no período. A montadora do bilionário Elon Musk produziu 362,6 mil veículos no período. Em nota, a Tesla afirmou que a troca das linhas de produção do Modelo Y em todas fábricas causou "a perda de várias semanas de produção no primeiro trimestre", embora a produção do novo Modelo Y continue indo bem. *Com informações da Dow Jones Newswires As mais lidas agora Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando' PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO